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"Под знаком Рубцовска": в алтайском филиале СГК назвали итоги 2017 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В 2018 году компания готова вложить в Барнаул около 9 миллиардов рублей

Фото: rubtsovsk.city

Общий объем инвестиций "Сибирской генерирующей компании" (СГК) в теплоснабжение Алтайского края в 2017 году составил около 1,8 миллиарда рублей. Компания сделала предложение властям вложить в теплоснабжение Барнаула и Новоалтайска еще около 9 миллиардов, в том числе на строительство специального трубопровода от ТЭЦ-2 до Новоалтайска через реку Обь. Об этом журналистам на итоговой пресс-конференции 26 декабря рассказали директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов и директор барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс.

По словам Игоря Лузанова, по некоторым направлениям работы компания перевыполнила показатели. На ремонтную программу компания направила 1,6 миллиарда рублей. Большая часть средств пошла на работы на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Барнауле – 1 млрд 6 млн рублей, 130 миллионов — на теплоэнергетический комплекс Рубцовска. На ТЭЦ-3, в частности, была увеличена тепловая мощность станции на 25 гигакалорий в час за счет реконструкции цилиндра низкого давления на турбине №2. Для сравнения, этой дополнительной мощности  хватит, чтобы ежедневно отапливать более двух десятков девятиэтажных домов.

"Те цели и задачи, которые перед нами стояли, мы практически выполнили. Мы выполнили ремонтную, инвестиционную, эксплуатационную, производственную программы.

Год был непростой, мы продолжаем стоять на службе энергобезопасности городов, где мы присутствуем. За 11 месяцев было выработано 3,2 миллиарда кВт/час электроэнергии. Это примерно на уровне результатов 2016 года. Что касается тепловой энергии, то было выработано 4 миллиона 560 тысяч гигакалорий, что больше на 5% заявленного плана", — сообщил журналистам Игорь Лузанов.

Он отметил, что особняком в работе этого года стоит проект модернизации теплоснабжения Рубцовска, куда было вложено 1,1 миллиарда рублей, а в целом объем инвестиций составит около 2 миллиардов. Так, в 2017 году за короткие сроки на Южной тепловой станции было построено два новых угольных котла, которые сейчас находятся в стадии пусконаладки, топливоподача, смонтирован щит управления.  В следующем году на объекте появится турбина. Новое оборудование потребует от СГК привлечения дополнительного персонала с подходящей квалификацией.

"Безусловно, этот год был для нас особенным. Он преподнес нам много вызовов и прошел под знаком Рубцовска. Этот проект сам по себе уникальный по нескольким причинам. За короткий промежуток времени в течение года мы совершили поставку оборудования и его монтаж. Мы переформатировали систему теплоснабжения Рубцовска. Возможно, раньше и были большие вложения в этот город, но они были растянуты во времени. Нам удалось поменять или построить заново 19,5 километров трубопроводов. Сегодня завершаются работы по запуску новых котлов. Во-вторых, он уникален тем, что может являться уникальным примером государственно-частного партнерства. Его невозможно было бы осуществить без поддержки администрации города Рубцовска и Алтайского края. В-третьих, этот проект стал драйвером изменений в федеральный закон о теплоснабжении. Принятие закона может всерьез изменить отрасль. Вероятнее всего, это будет точка отсчета для дальнейшего развития и реновации систем теплоснабжения в масштабах страны", — сообщил Игорь Лузанов.

Директор алтайского филиала СГК поделился с журналистами и планами на 2018 год, которые могут быть очень насыщены  инвестроектами. Сейчас планы еще формируются. Так, с правительством региона прорабатывается вопрос реализации крупного инвестиционного проекта, предполагающего модернизацию и объединение систем теплоснабжения двух городов — Барнаула и Новоалтайска.

 В частности, СГК предложила властям направить в энергетику столицы региона и Новоалтайска порядка 9 миллиардов рублей. На эти средства можно было бы провести целый ряд мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения. СГК готова взять в зону своей ответственности 39 котельных МУП "Энергетик", часть нагрузки которых переключить на ТЭЦ-3, а часть – перестроить и автоматизировать;  подключить к ТЭЦ-3 частный сектор в центре города, чтобы улучшить экологическую обстановку и условия комфорта жителей, и провести  реновацию теплосетевого хозяйства Барнаула. Еще одной составляющей инвестиционных планов может стать строительство теплосети  от Барнаульской ТЭЦ-2 в Новоалтайск. Для этого сейчас обсуждаются два возможных варианта. В частности,  прокладка трубы по опорам железнодорожного моста или по дну Оби. Энергетики предпочитают первый вариант из-за того, что он менее затратный, но для этого необходимо получить разрешение у железнодорожников. Во втором случае придется строить специальный дюкер по дну реки. Такой опыт СГК уже применяла в Красноярском крае. 

В планах компании на следующий год продолжить работу над повышением эффективности производства. К примеру, на ТЭЦ-3 планируют завершить реконструкцию химцеха, что позволит отказаться от дорогой городской водопроводной воды и перейти на использование речной для собственных нужд станции и подпитки тепловых сетей.

Директор АО "Барнаульская теплосетевая компания" и АО "Барнаульская тепломагистральная компания" Александр Гросс, в свою очередь, сообщил журналистам, что 30 июня произошло заключение концессионного соглашения с администрацией города. Новая  форма заменила собой заключаемые ранее договоры аренды муниципального имущества. Также в этом году было переложено 10 километров сетей, проведен капитальный ремонт на 4 километрах теплосетей. К ТЭЦ-3 был подключен седьмой участок теплиц предприятия "Индустриальный" и 3 котельные МУП "Энергетик".

 "В прошлом году мы переключили две котельные, в этом году еще три. Мы в этом видим несколько плюсов: меньшая стоимость тепловой энергии для потребителей и сокращение вредных выбросов в центральной части города на 86 тонн в год", — заключил Александр Гросс.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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