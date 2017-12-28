Фото: vk.com/barneos22
Виновника смертельного ДТП, которое произошло в центре Барнаула в апреле 2017 года и унесло жизни двух человек, решением Алтайского краевого суда от 28 декабря выпустили на свободу. Однако не исключено, что точка в этой истории еще не поставлена.
Как сообщал портал Amic.ru, краевая судебная инстанция в апелляционном порядке отменила постановление Центрального районного суда города Барнаула, который в ноябре текущего года не удовлетворил ходатайство водителя BMW X5 Алексея Бикташева, признанного виновным в смертельной аварии, об освобождении в связи с тяжелой болезнью.
Сообщение об освобождении Бикташева вызвало бурю эмоций в социальных сетях.
Впрочем, не исключено, что точка в этой истории еще не поставлена. Как сообщили порталу Amic.ru в краевом суде, с процессуальной точки зрения сегодняшнее решение может быть обжаловано.
Так, теоретически свой протест по поводу освобождения Алексея Бикташева может заявить прокуратура. Оперативно получить комментарий в пресс-службе краевого надзорного ведомства по этому поводу порталу Amic.ru не удалось. Однако, очевидно, в прокуратуре изучат решение Алтайского краевого суда в установленные законом сроки.
Что-то конкретно о позиции надзорного ведомства в данном случае можно будет сказать уже в начале следующего года.
Между тем напомним, что смертельная авария в центре Барнаула, виновным в которой признали водителя BMW X5, произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной в апреле этого года.
Как было установлено, молодой человек в состоянии опьянения, управляя своим автомобилем, на огромной скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в другую машину. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Суд приговорил находившегося за рулем BMW Алексея Бикташева к шести годам колонии-поселения. Однако после сегодняшнего судебного решения он освобожден от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.
Комментарии
хммм
Красиво сделано судьей. Под самый Новый год, когда прокуратура уже не работает. А когда примет решение, Бикташев уже уедет отсюда навсегда.
работает прокурор
Хотел написать сообщение - но его заблокировали.
Я хожу там каждый день, гуляем с женой и сыном. И если нас убъет м**к на бмв то его отпустят потому что у него хитрожопый адвокат посоветовал прикинуться больным. Браво Россия! Нечего добавить больше, к сожалению.
Не сдохнет за полгода, судью забить камнями
на кавказе есть такое как кровная месть есть чему поучиться нам так эти "хозяева жизни" будут думать что делать а чего не стоит
Этому клхлу зашили рот?
Кто-нибудь разъяснит чьё это chmo? Его так отмазывают , что страшно подумать кто за него ходатайствует.
Блин, зачем сообщение блокируете! Тут без мата нельзя комментировать!!!
У нас власть просто уху ела, начиная от инспекторов дпс и заканчивая президентом.
Ща Леха ещё и компенсацию у родственников отсудит
Надежда только на прокуроров
Очень надеюсь что справедливость победит бабло. Но не уверен...
И где у нас равноправие?? У кого деньги тот и прав,взять этого ушлепка и ту же Багдасарян с Москвы!!
Слабо пожизненно дать. Двоих он убил случайно, а умысел был на теракт. Проезжая в этом месте с огромной скоростью на красный, должен был предвидеть наступление последствий. На авось тут не отмазка. Уничтожить преступника на месте.
что необходимо сделать чтобы эту ситуацию заметили и осветили Федеральные СМИ (Пусть говорят, человек и закон)... Возможно Это поможет справедливости восторжествовать?! И наказать соответственно за содеянное!
вот приедет барин, барин нас рассудит
Пока у нас народ сплочён не будет, такое так и будет продолжаться.
не понял. Раз отпустили, значит, не виновен???????? Значит всем так можно? Что за суд у нас?!
Т.е. ему теперь официально можно садиться за руль любой тачки и таранить всё подряд, а тем, кто его задержит показывать судебное решение?
позор алтайскому краю. это главная новость 2017 года
Вот это настоящая власть воспитанная Путиным. Это наш кандидат!!!
Большой позор краю и всей этой власти. Слава Пукину!
Давить людей эта тяжелобольная тварь может, а отвечать не может?
Путин наш президент !!! Поддержи на выборах нашего кандидата нашего президента и все останется так же как есть а может и лучше Хахаха вам в рожу кто против