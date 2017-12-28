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Дело лихача на BMW X5: освобождение Алексея Бикташева может быть оспорено

, ИА "Амител"
Поставлена ли точка в громком деле о резонансном ДТП в центре краевой столицы?

Фото: vk.com/barneos22

Виновника смертельного ДТП, которое произошло в центре Барнаула в апреле 2017 года и унесло жизни двух человек, решением Алтайского краевого суда от 28 декабря выпустили на свободу. Однако не исключено, что точка в этой истории еще не поставлена.

Как сообщал портал Amic.ru, краевая судебная инстанция в апелляционном порядке отменила постановление Центрального районного суда города Барнаула, который в ноябре текущего года не удовлетворил ходатайство водителя BMW X5 Алексея Бикташева, признанного виновным в смертельной аварии, об освобождении в связи с тяжелой болезнью.

Сообщение об освобождении Бикташева вызвало бурю эмоций в социальных сетях.

Впрочем, не исключено, что точка в этой истории еще не поставлена. Как сообщили порталу Amic.ru в краевом суде, с процессуальной точки зрения сегодняшнее решение может быть обжаловано.

Так, теоретически свой протест по поводу освобождения Алексея Бикташева может заявить прокуратура. Оперативно получить комментарий в пресс-службе краевого надзорного ведомства по этому поводу порталу Amic.ru не удалось. Однако, очевидно, в прокуратуре изучат решение Алтайского краевого суда в установленные законом сроки.

Что-то конкретно о позиции надзорного ведомства в данном случае можно будет сказать уже в начале следующего года.

Между тем напомним, что смертельная авария в центре Барнаула, виновным в которой признали водителя BMW X5, произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной в апреле этого года.

Как было установлено, молодой человек в состоянии опьянения, управляя своим автомобилем, на огромной скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в другую машину. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Суд приговорил находившегося за рулем BMW Алексея Бикташева к шести годам колонии-поселения. Однако после сегодняшнего судебного решения он освобожден от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.12.2017 15:07
- гость -

хммм

0  0
28.12.2017 15:17
Гость

Красиво сделано судьей. Под самый Новый год, когда прокуратура уже не работает. А когда примет решение, Бикташев уже уедет отсюда навсегда.

0  0
28.12.2017 15:22
- гость -

работает прокурор

0  0
28.12.2017 15:24
Вадим

Хотел написать сообщение - но его заблокировали.

0  0
28.12.2017 15:24
- гость -

Я хожу там каждый день, гуляем с женой и сыном. И если нас убъет м**к на бмв то его отпустят потому что у него хитрожопый адвокат посоветовал прикинуться больным. Браво Россия! Нечего добавить больше, к сожалению.

0  0
28.12.2017 15:25
Пионер

Не сдохнет за полгода, судью забить камнями

0  0
28.12.2017 15:28
- гость -

на кавказе есть такое как кровная месть есть чему поучиться нам так эти "хозяева жизни" будут думать что делать а чего не стоит

0  0
28.12.2017 15:40
,

Этому клхлу зашили рот?

0  0
28.12.2017 15:42
- гость -

Кто-нибудь разъяснит чьё это chmo? Его так отмазывают , что страшно подумать кто за него ходатайствует.

0  0
28.12.2017 15:43
- гость -

Блин, зачем сообщение блокируете! Тут без мата нельзя комментировать!!!

0  0
28.12.2017 15:44
- гость -

У нас власть просто уху ела, начиная от инспекторов дпс и заканчивая президентом.

0  0
28.12.2017 15:55
iOne

Ща Леха ещё и компенсацию у родственников отсудит

0  0
28.12.2017 15:58
- гость -

Надежда только на прокуроров

0  0
28.12.2017 16:09
Гость

Очень надеюсь что справедливость победит бабло. Но не уверен...

0  0
28.12.2017 16:23
- гость -

И где у нас равноправие?? У кого деньги тот и прав,взять этого ушлепка и ту же Багдасарян с Москвы!!

0  0
28.12.2017 16:34
- гость -

Слабо пожизненно дать. Двоих он убил случайно, а умысел был на теракт. Проезжая в этом месте с огромной скоростью на красный, должен был предвидеть наступление последствий. На авось тут не отмазка. Уничтожить преступника на месте.

0  0
28.12.2017 16:40
- гость -

что необходимо сделать чтобы эту ситуацию заметили и осветили Федеральные СМИ (Пусть говорят, человек и закон)... Возможно Это поможет справедливости восторжествовать?! И наказать соответственно за содеянное!

0  0
28.12.2017 17:00
гость

вот приедет барин, барин нас рассудит

0  0
28.12.2017 17:05
- гость -

Пока у нас народ сплочён не будет, такое так и будет продолжаться.

0  0
28.12.2017 17:14
- гость -

не понял. Раз отпустили, значит, не виновен???????? Значит всем так можно? Что за суд у нас?!

1  0
28.12.2017 17:33
- гость -

Т.е. ему теперь официально можно садиться за руль любой тачки и таранить всё подряд, а тем, кто его задержит показывать судебное решение?

0  0
28.12.2017 17:55
- гость -

позор алтайскому краю. это главная новость 2017 года

0  0
28.12.2017 17:59
Михаил

Вот это настоящая власть воспитанная Путиным. Это наш кандидат!!!

0  0
28.12.2017 18:01
- гость -

Большой позор краю и всей этой власти. Слава Пукину!

0  0
28.12.2017 18:11
- гость -

Давить людей эта тяжелобольная тварь может, а отвечать не может?

0  0
28.12.2017 18:18
- гость -

Путин наш президент !!! Поддержи на выборах нашего кандидата нашего президента и все останется так же как есть а может и лучше Хахаха вам в рожу кто против

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