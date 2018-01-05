Рождество, которое по православной традиции отмечается 7 января, можно назвать одним из самых важных праздников. На Кухне.Amic.ru мы собрали рецепты рождественского стола, чтобы вам проще было удивить оригинальными и вкусными блюдами семью и гостей.
Салат "Сырное сердце" в виде рождественского венка
Что потребуется?
- Сердце — 200 г
- Морковь — 1 шт.
- Сырок плавленый — 1 шт. (90-100 г)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Укроп свежий — для украшения
- Масло рафинированное — для жарки
- Соль — щепотка
- Для украшения: твердый сыр, свекла, горошек
Как готовить?
Морковь и сердце отварить. Мясо нашинковать, а морковь натереть на крупной терке.После натереть сыр. Лук мелко нарезать и вместе с морковью обжарить на сковороде. Смешать овощи с сердцем и сыром, заправить майонезом и посолить. На большом круглом блюде по центу установить стакан, вокруг него равномерно выложить приготовленный салат. Подровнять все края и убрать стакан. Покрыть салат веточками укропа. Украсить звездочками из сыра и вареной свеклы и тёртым белком яйца или сыром. У подножья венка выложить ряд горошка.
Утиная грудка с малиновым соусом
Что потребуется?
- Грудка утиная — 2 шт.
- Вино красное сухое — 140 г
- Соус соевый — 40 г
- Корица — 1/2 шт.
- Имбирь маринованный — 10 г
- Сахар — 5 ст. л.
- Лайм — 2 дольки
- Малина — 250 г
Как готовить?
Утку замариновать в 20 г красного сухого вина, 40 г соевого соуса, 1/2 палочки корицы, маринованном имбире, 1 ст.л сахара. Оставить на 1 час, после запечь в духовке при температуре 250 градусов в течение15 минут. 120 мл вина налить в раскаленный сотейник, дать закипеть и выпарить спирт. Добавить 2 дольки лайма, малину и 4 ст. ложки сахара. Перебить блендером до однородной массы и процедить готовый соус через сито. Готовую утиную грудку нарезать слайсами, полить соусом и украсить базиликом.
Пироги из песочного теста с бараниной и овощами
Что потребуется?
- Баранина или ягнятина, филе — 450 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Картофель среднего размера — 1 шт.
- Стебель сельдерея — 2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Для теста: мука пшеничная — 500 г, масло сливочное или маргарин — 250 г, вода — 120 г
Как готовить?
Приготовить тесто: просеять муку, добавить сливочное масло, растереть руками до крошкообразной массы, добавить воду и замесить. Сформировать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 20 минут. Мясо очистить от жира и порезать мякоть мелкими кусочками. Сложить в большую миску, добавить нашинкованные лук, морковь, картофель и сельдерей, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Разогреть духовку до 180 градусов. Тесто достать из холодильника, 1/3 отделить и отложить в сторону. Остальное тесто раскатать в тонкий пласт и маленькой тарелкой вырезать 6 кругов. В центр каждого круга выложить начинку. Вторую часть теста раскатать и вырезать 6 кругов, меньших по размеру. Накрыть этими кругами начинку, скрепить края. Смазать изделия взбитым яйцом. В каждом пирожке сделать сверху надрез. Противень застелить пергаментом и выложить на него пироги. Поставить противень в духовку и выпекать пироги около 1 часа.
Брауни
Что потребуется?
- Масло сливочное — 180 г
- Сахар — 350 мл
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 250 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар — 1,5 ч. л.или щепотка ванилина
- Какао-порошка — 150 мл
Как готовить?
Масло растереть с сахаром до пышного состояния. Ввести яйца по одному каждый раз взбивая массу до однородности. Смешать сухие ингредиенты и просеять в масляно-яичную смесь. Разогреть духовку до 175-180 градусов. Выложить тесто в подготовленную форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-35 минут. Готовность брауни проверить деревянной шпажкой. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить до полного остывания.
Комментарии
Какая гадость, я говорю - какая гадость, эта ваша заливная утка.