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Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого задержали за организацию занятия проституцией другими лицами. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
В ходе расследования было установлено, что мужчина с весны 2015 года искал девушек, которые хотели оказывать услуги интимного характера за деньги, подыскивал потенциальных клиентов, на личной машине доставлял девушек к местам оказания услуг сексуального характера, собирал, учитывал и распределял доходы, полученные преступным путем.
Его деятельность пресекли полицейские. Задержанный признал вину в предъявленном обвинении полностью.
Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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