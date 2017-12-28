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Жителей Алтайского края предупреждают о том, что сильный ветер, снегопады и метели, которые наблюдаются в регионе второй день, продолжатся 29 и 30 декабря.
"По данным синоптиков, в Алтайском крае 29 декабря и в первой половине ночи 30 декабря ожидаются снег, мокрый снег, временами сильный, метели, усиление ветра до 10-15 метров в секунду, местами порывы 18-23 метра в секунду, на дорогах сильная гололедица, возможны снежные заносы", — сообщили в региональном главке МЧС России.
В экстренном ведомстве подчеркивают, что подразделения МЧС России, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.
В данный момент о неблагоприятном прогнозе на ближайшие дни проинформированы все оперативные и аварийные службы, муниципальные власти и сельские старосты.
Жителям края в условиях непогоды настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния и соблюдать меры предосторожности.
Напомним, что из-за шквалистого ветра вечером 27 и ночью 28 декабря в Алтайском крае произошло отключение электричества в некоторых районах. Также были зафиксированы ЧП, связанные с падением различным конструкций, в том числе новогодних елок.
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