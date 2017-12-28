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Сотовые компании перестанут взимать деньги с россиян за роуминг внутри страны к маю следующего года. На это рассчитывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), полагающая, что никаких оснований для взимания дополнительной платы за звонки из сети одного оператора в сеть другого и из одного региона в другой нет, пишет "РГ".
Отмечается, что никто из операторов "большой четверки" еще не отменил полностью роуминг: одна из компаний пересмотрела большинство своих тарифов, другая заняла выжидательную позицию, еще две со скрипом начали отменять роуминг под угрозой возможных мер со стороны антимонопольщиков.
По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, операторы к маю не только пересмотрят тарифы, но и скорректируют систему биллинга (расчеты за пропуск трафика при оказании абонентам услуг связи). Служба будет контролировать процесс отказа от роуминга постоянно, добавил он, подчеркнув, что если изменений не будет, ФАС может выдать предписания и инициировать изъятие необоснованно полученного дохода. Основанием для этого стал недавно подписанный указ главы государства о развитии конкуренции, где речь, в частности, идет об устранении необоснованной разницы в тарифах, напомнил замглавы Службы.
Газета напоминает, что в августе антимонопольщики предписали операторам до 15 декабря исполнить предупреждение ФАС в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в стране и завели дела против крупных сотовых компаний, поскольку они поднимали цены и в национальном роуминге. Так как компании пошли навстречу и начали корректировать тарифы, служба продлила срок исполнения предупреждения до 31 января следующего года для трех операторов и до мая — для еще одного.
По мнению Голомолзина, отказ от роуминга не приведет к повышению тарифов в других секторах, на другие услуги, баланс интересов операторов связи и абонентов будет соблюден за счет дополнительного роста трафика.
Он добавил, что из-за высокой конкуренции на рынке операторы периодически снижают цены на услуги связи и у них "очень мало возможностей для того, чтобы попытаться зарабатывать на повышении тарифов".
В четверг, 28 декабря, в ФАС пройдет совещание с участием Минкомсвязи и представителей операторов "большой четверки", чтобы окончательно зафиксировать достигнутые договоренности по вопросу отмены роуминга внутри страны. Ожидается, что Минкомсвязь расскажет о мероприятиях по упрощению взаиморасчетов между сотовыми компаниями по пропуску звонков "чужих" абонентов через свои сети.
Комментарии
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"... и до мая — для еще одного."
Для кого?