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Суд вынес приговор жительнице Кулундинского района, которая сожгла хозяйственные постройки своего соседа-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Уточняется, что инцидент произошел днем 26 августа текущего года. Женщина во время обеда зашла на территорию жилья своего соседа и подожгла хозпостройки. Уничтоживший их огонь причинил потерпевшему ущерб на сумму в размере 24 тыс. 682 руб. 51 коп.
По словам осужденной, она была зла на соседа, поскольку его козы и овцы прошли сквозь дыры в заборе между соседними участками и повредили саженцы капусты, перца и картошки в огороде у женщины.
Потерпевший, инвалид второй группы, за которым осуществляется опека сотрудником соцзащиты населения, в момент пожара пас скот, поэтому не пострадал.
Суд признал женщину виновной в умышленном уничтожении имущества и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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