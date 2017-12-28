Фото: nation-news.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что при задержании преступников необходимо действовать в рамках закона, однако в случае угрозы жизни со стороны террористов правоохранители должны действовать решительно и ликвидировать боевиков на месте. Об этом пишет RT.
Уточняется, что соответствующий указ глава государства дал главе ФСБ.
"Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — цитирует издание слова Путина.
Также он назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом.
"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — заявил президент.
Напомним, инцидент произошел вечером в среду, 27 декабря. В магазине "Перекресток" сработала взрывчатка, начиненная поражающими элементами. Мощность взрывного устройства оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате произошедшего пострадали 13 человек, шестеро из них остаются в больницах.
Комментарии
глава государства приказал ФСБ ликвидировать боевиков на месте
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Традиционно, перед выборами, замочить их в сортире!
Вот-вот, и теракты традиционно накануне выборов пошли. Осталось ждать "учений" ФСБ.