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Десять лучших фильмов 2017 года по версии Amic.ru

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков составил десятку главных картин, которые он посмотрел в этом году

2017 год был одним из лучших в мировом и российском кино за последние годы. Окончательно в массовое кино пришли режиссеры авторского кино. Райан Джонсон снял новые "Звездные войны", Клим Шипенко – "Салют-7", Гильермо Дель Торо – "Форму воды" и так далее. Вячеслав Кондаков в преддверии праздника составил десятку лучших фильмов 2017 года.

"О теле и душе"

Один из самых необычных хитов года, получивший главный приз на Берлинском кинофестивале. История о том, как два совершенно разных человека во сне каждую ночь узнают друг друга. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте комических и даже шокирующих событий.

"Дюнкерк"

Определенно один из лучших блокбастеров этого года от английского постановщика Кристофера Нолана. Кажется, в современном кино нет ни одного режиссёра, фанаты которого готовы устроить публичное линчевание за критику творчества своего любимца. По всей видимости, это не помешает новому фильму Кристофера Нолана собрать в следующем году урожай из "Оскаров" за, возможно, самый важный фильм в карьере. Впрочем, "Дюнкерк" разделит аудиторию пополам — многие будут упрекать автора в отсутствии драматургии, в топтании на месте и победе формы над содержанием. При этом большое авторское кино.

"Ла-Ла Ленд"

Лучший мюзикл последних лет, который уже стал главным "эскейпом" Голливуда от избрания в президенты Дональда Трампа. Это побег в иную реальность, в сказку, где нет законов о запрете абортов и строительстве стены на границе с Мексикой. Он возвращает нас в золотую эпоху голливудского кино и напоминает о базовых ценностях для любого американца — джазе, Голливуде и мечте. Главные герои в исполнении Райана Гослинга и Эммы Стоун постоянно живут завтрашним днем, им некомфортно здесь и сейчас. Голливуд сегодня как никогда нуждается в эскапизме — уходе в другую реальность от запретов на аборт, реформ в здравоохранении и человека со странной прической. И в этом плане Шазелл с его "Ла-Ла Лендом" выстрелил в яблочко. Шесть "Оскаров", за исключением самого главного, который получила другая блестящая картина – "Лунный свет".

"Логан"

Самый брутальный и необычный комикс со времен трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана. Джеймс Мэнголд снял одновременно смешной и грустный боевик с рейтингом R. Есть вероятность, что это последний подобный проект для мирового кино, учитывая покупку студии "Фокс" корпорацией "Дисней".

"Патерсон"

Адам Драйвер — открытие года. Он снялся в прекрасной драме Мартина Скорсезе, новых "Звездных войнах", а также у Джима Джармуша в его поэтической ленте "Патерсон", рассказывающей про водителя автобуса, и пишет стихи.

"Прочь"

Одна из главных сенсаций в малобюджетном независимом американском кино. Комик Джордан Пил снял великолепную сатиру на современные США, где смешное соседствует со страшным.

"Звездные войны: Последние джедаи"

Возможно, самый необычный и лучший эпизод культовой саги. Автор "Кирпича" и "Петли времени" Райан Джонсон всерьез пришел во вселенную и переосмыслил "Звездные войны". Лучшее зрелище этого года.

"Бегущий по лезвию 2049"

Дени Вильнев, возможно, самый одаренный нынче режиссер в американском кино. После прошлогоднего блестящего "Прибытия" он вновь возвращается в жанр научно-фантастического кино с продолжением "Бегущего по лезвию". Почти трехчасовое полотно с аллюзиями на Андрея Тарковского, Стэнли Кубрика и Ридли Скотта провалилось в прокате, но от этого фильм не стал менее великим.

"Нелюбовь"

Каждый фильм Андрея Звягинцева — событие в мировом кино. Новосибирский постановщик уже давно стал одним из самых влиятельных европейских режиссеров, каждую работу которого приглашают в основной конкурс Канн. "Нелюбовь" — история московской пары, которая находится в процессе развода и теряет сына. Лента получила приз жюри и в шаге от "Оскара".

"Твин Пикс"

Безусловный шедевр года. Дэвид Линч вернулся в американский городок Твин Пикс. Это не сериал, а большой 16-часовой полнометражный фильм. Совы снова не те, кем кажутся, черный вигвам также загадочен, а агент Купер пьет много кофе.

Читайте также в сюжете: Итоги года - 2017
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.12.2017 09:45
- гость -

Нелюбовь мог бы поставить на последнее место - чего стесняться - весь мир таков....

0  0
29.12.2017 11:01
- гость -

А кто такой этот Кондаков, который берет на себя миссию составления рейтинга фильмов года?

0  0
29.12.2017 13:18
- гость -

29.12.2017 11:01
- гость -
А кто такой этот Кондаков, который берет на себя миссию составления рейтинга фильмов года?

тот же вопрос!

0  0
29.12.2017 13:29
- гость -

Есть рейтинг кинопоиска, а есть кондакова

0  0
29.12.2017 13:57
- гость -

Нормальной почти все смотрел

0  0
29.12.2017 13:57
- гость -

кондаков, по ходу, куда круче кинопоиска раз его рейтинги на самом АМИКЕ публикуют...

0  0
29.12.2017 14:53
- гость -

О душе о теле и кишках так точнее название

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