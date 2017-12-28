Диетологи назвали ряд продуктов, которые могут заметно повлиять на повышение либидо людей. Как пишет "Лента.Ру", ссылаясь на слова врача Сары Флор, сексуальность человека снижают некоторые болезни и депрессии. А справиться с ними можно с помощью правильного питания.
Так, для того, чтобы разнообразить интимную жизнь, доктор советует есть орехи, яйца и жирную рыбу — они поддерживают нервную систему в порядке. Позитивно влияют на настроение мясо птицы и хлеб, а ягоды, шпинат, семена тыквы и нут хороши для кровотока. Избегать стоит сахара — он приводит к ожирению, которое плохо влияет на сексуальность.
Для того, чтобы повысить уровень феромонов в потных выделениях, стоит употреблять в пищу нелюбимый многими сельдерей. А также, как ни странно, либидо повышает чеснок, и есть его стоит регулярно в течение месяца.
Также обязательно стоит включить в рацион авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.
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