Фото: ullica.ru
Телеканал "Звезда" начинает снимать полуфиналы и финал третьего сезона ежегодного Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда", пишет управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
В проекте от региона участвует Юрий Мещеряков. Уточняется, что эфиры конкурса запланированы на период с 1 по 7 января грядущего года включительно. "За семь дней жители Алтайского края услышат голоса из различных уголков страны, а также окунутся в атмосферу праздника с красочным шоу и новыми песнями, ранее нигде не звучавшими", — говорится в сообщении.
Во время эфирных показов полуфиналов и финала шоу с 5 по 7 января будет запущено СМС-голосование. Все собранные средства будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.
"Новая Звезда" — музыкальное состязание, в котором участвуют исполнители со всей России. Конкурс проводится при поддержке ОАО "Творческое объединение "Красная звезда" и Минобороны РФ.
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