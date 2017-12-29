После того, как стало известно о коррупционном скандале в Алтайском онкодиспансере, на сайте госзакупок практически одномоментно были отменены три крупных аукциона на поставку расходных медматериалов. В общей сложности речь идет о тендерах на сумму свыше 22 млн рублей.
Ранее полиция вскрыла в учреждении систему получения вознаграждений от фирм-поставщиков расходных материалов, действовавшую в течение нескольких лет. По версии источников в правоохранительных органах, денежные средства распределялись между заместителем главного врача по финансовым вопросам Ольгой Невара и фигурирующими в материалах уголовного дела двумя высокопоставленными сотрудниками онкодиспансера, имеющими отношение к закупкам расходных материалов. По версии правоохранителей, размер "отката" составлял в среднем 10% от стоимости контракта.
Также оперативники выяснили, что сотрудница диспансера, имеющая отношение к госзакупкам, несколько лет назад незаконно передала своей родственнице, индивидуальному предпринимателю, 5 млн рублей. В настоящее время предприниматель – депутат Барнаульской городской Думы. Речь идет, по данным Amic.ru, о Регине Муль и Кристине Юстус, приходящихся друг другу родными сестрами.
Напомним, 16 декабря сотрудники УЭБ и ПК ГУВД России по Алтайскому краю задержали заместителя главврача онкодиспансера Ольгу Невара за получение взятки в сумме 144 500 рублей. С апреля по декабрь 2017 года Невара получила различными частями от руководителя ряда коммерческих медорганизаций Елены Жирновой более 1 млн 600 тысяч рублей. В частности, в деле фигурируют ООО "АлтайМедМаркет", ООО "Алисс" и ООО "Виктория".
Против Невара возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ – "получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере", против Жирновой — по ч. 5 ст. 291 УК РФ — "дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере".
После всего произошедшего на сайте госзакупок был отменен ряд крупных аукционов, заказчиком по которым проходил онкодиспансер. Хотя в 2017 году вплоть до 7 декабря тендеры не отменялись. Прецедент был создан, когда аннулировали лот на поставку лекарственных средств для нужд учреждения. Начальная цена контракта составляла 5,523 млн рублей.
Затем синхронно, 19 декабря, онкодиспансер отказался от поставки расходных медицинских материалов. Речь идет о трех аналогичных аукционах. Максимальная цена контрактов на этот раз составляла 10,946 млн рублей, 6,749 млн рублей и 4,479 млн рублей. Для сравнения, в 2014 году онкодиспансер отменил всего лишь две закупки, в 2015 — одну, в 2016 — пять аукционов.
Между тем возможную причастность к коррупционному скандалу депутата Барнаульской гордумы Кристины Юстус пока особо не комментируют в реготделении ЛДПР, чьи интересы представляет в городском парламенте депутат. Так, и.о. координатора реготделения ЛДПР в Алтайском крае Евгения Боровикова заявила порталу Amic.ru, что партия не будет делать поспешных выводов, тем более что Кристина Юстус отрицает все обвинения.
"Пока не появится обвинительное заключение, которое утвердит прокурор и его не передадут в суд либо не будет вынесено окончательное решение по этому делу, никаких шагов мы предпринимать не будем", — заверила ранее г-жа Боровикова корреспондента портала Amic.ru.
Напомним, что разгоревшийся скандал может стоить места главврачу заведения Александру Лазареву. Его контракт с краевым Минздравом действует до 31 декабря. Ожидается, что свой ответ ведомство на запрос Amic.ru предоставит сегодня, 29 декабря. Сам г-н Лазарев данную тему предпочитает не комментировать.
Комментарии
сохранит ли свой пост главврач учреждения Александр Лазарев, его контракт истекает 31 декабря
у него день рождения в 20-х числах декабря, ему 71 исполнился. за пару дней до этого ему не подписали контракт, нельзя по законодательству РФ.
сынуля его тоже не проханже.
ждем нового главного врача
А-почему это он предпочитает не-комментировать? Обязан.
Правильно, что отменили. Победитель был заранее определен и забрал бы, как единственный
Как же,конечно Юстус все отрицает) И Муль все отрицает! И Жанна все отрицает)))Невинные деятельницы)
Начальная цена контракта составляла 5,523 млн рубле
Это в 4 раза завышают цену и Лазарев чист как стекло? Трясётся, чтобы не ляпнуть чего вот и не комментирует действия своих подельников.
лазарева не дадут тронуть свои "земляки" во главе с карлиным
29.12.2017 09:15
- гость -
Правильно, что отменили. Победитель был заранее определен и забрал бы, как единственный
Вы хоть понимаете, о чем вы, душегуб? Процедура аукциона от размещения извещения о его проведении до заключения контракта минимум 40 дней. Это значит, что на 40 дней больные могут остаться без лекарств, больница без материалов и инструментов и т.п., что неизбежно повлечет за собой гибель нескольких человек. Примерно то же с лекарствами для диабетиков в Алтайском крае. Только тут причина отмены другая, федеральная и до абсурда формальная, но количество погибших из за того, что больные не получат подходящие им лекарства (а купить нужные за свои нереально по деньгам, и даже за деньги, поскольку этих лекарств просто не будет в крае) будет исчисляться сотнями, если не тысячами. Вот только официально причиной их смерти будет указано иное, поскольку паталогоанатомы не уполномочены вести полные расследования.
Достаточно на место этого "отменителя" поставить другого человека, который будет честно следить за проведением аукциона и исполнением контракта. Хотя бы в компетентного представителя алтайского министерства.
Не борагозь, больны всё равно сами покупают лекарства и расходку. А деньги с торгов, как показала практика, разворовываются мерзавцами из онкодиспансера.
10 57
Не борагозь, больны всё равно сами покупают лекарства и расходку. А деньги с торгов, как показала практика, разворовываются мерзавцами из онкодиспансера.
А ты та еще сволочь, раз чужие жизни для тебя лишь повод потроллить. Искренне желаю, что бы к тебе все относились так же, как ты к ним. И с твоими родителями, раз они вместо человека в этот мир выпустили такую дрянь. А старым и больным ты все равно станешь, еще никто не сумел этого отменить.
"ольны всё равно сами покупают лекарства и расходку."
Сами? от 15 до 250 тыр в месяц? Ты откуда, человече? Топ-менеджер Газпрома, что ли?
гость -
29.12.2017 09:15
- гость -
Аукцион на препараты, которые не чем заменить, не стали бы отменять. Все необходимое уже отыграли на 2018. Значит эти аукционы не так жизненно необходимы. А е!ли необходимы, то зачем отменили? Лишили лекарств больных, душегубы? Мне то сказки не-рассказывайте. Я всю вашу кухню изнутри знаю. Дале знаю, кому предназначались некоторые из этих аукционов. Начать фамилии и должности заинтересованных всех краевых ЛПУ писать? Молчи и дрожжи, коррупционер
Почему этот лазареф не в тюрьме ? Он что вообще не видел что происходит на его глазах ? И он никогда не подписывал финансовых бумаг с цифрами и рублями ?
Там же была организована целая система. По видимому этот лазареф там вообще уже давно милиардер. Посаженый управленец-вымогатель денисов вообще нищеброд по сравнению с ним. Обирапи по сути бедолаг жизнь которых по сути это борьба за выживание. Но ведь больные онкологией это не только уже старые и немощные но и молодые люди у которых маленькие дети которых надо еще содержать, а в итоге у больных после таких лечений не оставалось денег на жизнь
МНе кажется то что закупалось в онко диспансер потом все развозилось по частным аптекам . Вот там бы копнуть как то и выяснить сколько и когда получали лекарств больные в диспансере. И выяснится что больные покупали все за свой счет
Мне инсулин ни в ноябре ни в декабре не дали, терапевт сказал, если не хватит того, что есть, то надо будет ходить 3 раза в день на уколы или покупать в аптеке, т. к. инсулин будет ближе к февралю.Пенсия 8700, с инвалидской ЕДВ, зимой три раза в больницу с ногами диабетика и начинающимся рассеянным склерозом это круто. Попробую.