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В Новосибирске в четверг, 28 декабря, суд вынес приговор сыну главного судебного пристава Новосибирской области Вадиму Эрлеру. Его обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, пишет "НГС.Новости".
Суд признал 24-летнего молодого человека виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. В суде подтвердили, что осужденный — сын главного судебного пристава НСО Виталия Эрлера.
По данным издания, стражи порядка задержали подозреваемого в сентябре текущего года в районе Речпорта и изъяли у него 30 свертков с наркотиками.
Следователи отметили, что молодой человек решил заработать на перепродаже наркотика "спайс". Для этого он приобрел вещество в крупном размере и попытался сделать раскладки в тайниках на территории города в более мелких дозах. В ходе следствия Эрлер признался в содеянном и указал, что сделал еще 10 закладок. Всего масса купленного и затем разделенного им наркотика составила порядка 60 граммов.
Подчеркивается, что приговор первой инстанции в силу не вступил.
В СК РФ уточнили, что с молодым человеком был задержан его подельник. Уголовное дело в его отношении суд рассматривает отдельно.
Комментарии
И что папа-на повышение пошёл с вручением награды? Наш президент ввёл эту моду подлую.