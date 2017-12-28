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Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, которое привело к тому, что в основной ленте стали встречаться рекомендованные записи. Об этом пишет РИА "Новости".
Агентство отмечает, что после нововведения сервис стал показывать изображения, которые, как правило, оценили друзья пользователя. Разработчики посчитали, что такие публикации должны нравиться и хозяину аккаунта. При этом отличить подобный контент можно лишь по специальной маркировке.
В данный момент в Instagram присутствует возможность временного отключения этой функции, однако обновление уже вызвало волну негатива в соцсетях. Пользователи потребовали отменить последние изменения, а также попросили вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.
Так, некоторые пользователи отметили, что в ленте после обновления стали появляться фотографии, сделанные несколько дней назад. "Но, конечно же, давайте добавим еще и функцию "рекомендуемое". Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой", — пожаловался один из пользователей.
Некоторые подчеркнули, что хотят возвращения отображения записей в хронологическом порядке. "Я просто хочу, чтобы <...> не было никаких "рекомендуемых записей". Очень раздражает", — цитирует агентство другого пользователя.
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