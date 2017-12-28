Фото: youtube.com
Dj Tivoli (Алексей Парфенов) обвинил исполнительниц Настю Кудри и Ольгу Бузову в плагиате. Об этом пишет Life.
Диджей заявил, что певицы использовали в своей композиции "Нам будет жарко" музыку, которую он написал два года назад.
Издание отмечает, что права на песню принадлежат Кудри. С ней связались юристы Парфенова. Исполнительница сначала пообещала разрешить конфликт полюбовно, а затем перестала отвечать на звонки, добавляет Life.
По словам диджея, он хочет, чтобы исполнительницы понесли наказание. При этом Парфенов хочет, чтобы деньги заплатили не ему, а больному ребенку из Подмосковья.
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