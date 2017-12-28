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Первый канал обеспечит показ новогоднего поздравления главы государства Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах. Об этом пишет RT.
Издание подчеркивает, что жители Камчатки впервые за долгие годы увидят обращение российского лидера в 23:55 по местному времени.
"Наша страна растянулась на 11 часовых поясов — от Калининграда до Чукотки и Камчатки. Но исторически сложилось так, что трансляция программ Первого канала осуществляется в пяти вещательных зонах", — цитирует издание слова директора дирекции сетей распространения программ Первого канала Валентины Удаловой.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что новогоднее поздравление президента может пройти в другом формате. СМИ писали, что в текущем году собираются уйти от статичности и снять ролик с разных точек.
Комментарии
чё в послании будет? я устал , я ухожу