Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода в Алтайском крае в последний рабочий день 2017 года, 29 декабря, ознаменуется не самыми благоприятными явлениями - в регионе ожидается сильный снег, заносы, гололед на дорогах, метели.
По информации алтайского ЦГМС, днем возможно отложение мокрого снега. Температуры в крае составят +1…-4 градуса, по востоку края местами до -10 градусов.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров.
В краевой столице 29 декабря будет снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -2…-4 градуса. Ветер юго-западный, до 15 метров в секунду.
В регионе 29 декабря продолжает действовать прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
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