Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в два уровня площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на пятом и шестом этажах кирпичного дома на улице Папанинцев.
"Закрытая территория с видеонаблюдением. Два санузла (ванна с гидромассажем, биде, душевая кабина, водонагреватели)…Лестница, паркет, столярка из красного дуба", — отмечает автор объявления.
Подоконники в квартире выполнены из натурального мрамора. Полы с подогревом, оборудована система кондиционирования.
Комментарии
На цыганский дом похоже. Так же красиво.
Симпатичная квартира. Жаль, у меня денег нет ни на её покупку, ни на содержание.
совсем не похоже на цыганский дом. Приятная и уютная квартира, со вкусом все в порядку у хозяев. И цена соответствует содержанию. Только вот не понимаю такой маленький размер кухни. Рабочая поверхность практически отсутствует. Для готовки совсем нет места
Дорога, Богато.
А плата за мусор растёт.
А плата за мусор растёт. ничего страшного, всего на 20 рублей