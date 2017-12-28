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Подтвердилась подлинность записи Кшесинской о беременности от Николая II

, ИА "Амител"
Фрагмент воспоминаний был вычеркнут и впоследствии не издавался

Фото: mk.ru

Дневниковая запись известной балерины Матильды Кшесинской о беременности является подлинной, пишут "Известия" со ссылкой на заявление директора Госархива Ларисы Роговой.

По ее словам, в фондах учреждения хранится машинописный вариант с правкой воспоминаний Кшесинской, изданных в 1955 году.

"В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является", — отметила Рогова.

Речь идет о следующем фрагменте воспоминаний: "Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда".

Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.12.2017 21:25
Che

то что нужно знать сегодняшним людям ... о похождении кровавого.

0  0
28.12.2017 22:34
iOne

Как Поклонской с этим жить ???

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