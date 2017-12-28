Дневниковая запись известной балерины Матильды Кшесинской о беременности является подлинной, пишут "Известия" со ссылкой на заявление директора Госархива Ларисы Роговой.
По ее словам, в фондах учреждения хранится машинописный вариант с правкой воспоминаний Кшесинской, изданных в 1955 году.
"В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является", — отметила Рогова.
Речь идет о следующем фрагменте воспоминаний: "Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда".
Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.
Комментарии
то что нужно знать сегодняшним людям ... о похождении кровавого.
Как Поклонской с этим жить ???
Бедная несчастная Матильда. Для женщины потеря ребенка это потеря части своей души и своего тела. Такая умная и красивая Матильда.