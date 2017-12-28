Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на должность президента.
26 декабря инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, проголосовала за его выдвижение на выборах. В среду, 27 декабря, Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты.
Также Владимир Путин предоставил документы для назначения уполномоченного по финансовым вопросам, которым назначена Наталья Орлова.
ЦИК разрешил президенту открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.
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