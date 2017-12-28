Житель Химок устроил стрельбу в воздух после того, как на крышу его дома упало спиленное дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Рабочие пилили деревья на улице Чапаева в микрорайоне Сходня в Химках, одно из них упало на крышу дома. Один из жителей в этом доме рассердился и из окна своей квартиры несколько раз выстрелил в воздух", — сказал собеседник, добавив, что никто не пострадал.
В пресс-службе главного управления МВД по Московской области заявили, что на место происшествия направились полицейские. Проводится проверка. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции.
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