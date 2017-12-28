Волонтер провалилась в колодец и нашла там пропавшего мальчика

В поселке Черемшан под Казанью чудом удалось найти 10-летнего мальчика, который пропал во время прогулки, сообщают "Вести".
Мальчика Булата искали и спасатели, и местные жители, но почти 6 часов поисков результата не принесли.
Одна из женщин, которая помогала в поисках ребенка, внезапно упала в открытый люк. Там у стены она увидела мальчика на санках. Ей показалось, что он мертв. Женщина начала кричать, и тут Булат проснулся.
Оказалось, что он катался на санках и во время сильной метели упал в открытый люк. Ребенок сам выбраться не смог. Он звал на помощь, но его никто не услышал.
Тогда Булат лег на санки и уснул. Благодаря тому, что он был у стенки коллектора, свалившаяся в люк женщина ребенка не травмировала. Правда, сама она получила травму позвоночника, так что пока ей нельзя долго сидеть и ходить.
Комментарии
Там поди и нефть есть...