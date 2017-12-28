Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что 21 партия и 30 самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах президента в марте 2018 года.
"Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта — от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", — сказала Памфилова.
Шесть партий уже прошли процедуру регистрации уполномоченных представителей, пять кандидатов успели открыть специальные избирательные счета. Один из них — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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