Во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области внезапно заиграл гимн России, написал в своем Facebook глава Ирпеня Владимир Карплюк, сообщает "Газета.RU".
"Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете", — написал Карплюк.
По его словам, в итоге "депутатское большинство после этого спело гимн Украины без музыкального сопровождения".
Глава Ирпеня добавил, что депутаты обратились в СБУ: "Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист".
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