Заместитель главы Минкультуры Александр Журавский заявил, что композитора Владимира Шаинского, который умер в США в возрасте 92 лет, могут похоронить в России, сообщает РИА Новости.
Журавский отметил, что министерство поддерживает контакт с вдовой композитора Светланой Шаинской: "Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января".
Он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали станут известны позднее.
Ранее Светлана Шаинская сообщила, что супруг будет похоронен в Сан-Диего (США, штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.
26 декабря стало известно о смерти композитора Владимира Шаинского.
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