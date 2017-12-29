Шведская компания Koenigsegg показала видео краш-теста своего гиперкара модели Regera, сообщает LIFE.
Запись была размещена на официальной странице производителя в Instagram. На кадрах автомобиль не только выполняет стандартные для краш-тестов столкновения с объектами, но также его бьют молотками и загоняют на большой скорости на бордюр, чтобы смоделировать выезд машины за пределы трассы.
Regera успешно справляется с испытаниями. В случаях лобового столкновения кабина гиперкара сохраняет форму и не деформируется, что также спасает водителя и пассажира.
В настоящий момент произведено всего лишь 80 автомобилей Koenigsegg Regera. Все они оснащены двигателем V8 с двумя турбинами, мощность которого достигает 1500 лошадиных сил.
Стоимость Koenigsegg Regera в изначальной комплектации около двух миллионов долларов.
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