Главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы профессор Вадим Дубров рассказал "Российской газете", как не стать "клиентом" травмпункта в Новый год.
"Ни в коем случае не встряхивайте бутылку перед тем, как ее открыть. Пробка, выстрелившая из шампанского, со скоростью 46 км/час, при попадании в лицо или глаза может причинить серьезную травму и даже лишить человека зрения", — рассказал Дубров.
Он отметил, что траекторию полета пробки представить нелегко, но обезопасить себя и окружающих можно.
"Пробка из теплой бутылки с игристым может вылететь неожиданно, поэтому напиток лучше охладить заранее. Направьте горлышко бутылки в безопасную сторону и сдерживайте пробку с усилием, можно использовать полотенце. Помните, что пробка может лететь рикошетом. Если, все-таки случилась неприятность, и пробка ударила в лицо, нужно обратиться к врачу", — посоветовал травматолог.
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