Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что авиакомпания готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщает РИА Новости.
Путин поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно. "Бесплатно можно, но…", — начал было гендиректор. "Знаю, это хорошая идея — за рубль", — продолжил Путин.
После этого Савельев взял небольшую паузу. "Не бесплатно, Владимир Владимирович, за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", — заявил он.
Савельев подчеркнул, что билеты будут продавать за три дня до матча, чтобы избежать ажиотажа.
Он также уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. На эти нужды, по его оценкам, потребуется порядка 70 тысяч кресел.
"Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", — добавил глава "Аэрофлота".
Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.
"Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам", — сказал Савельев. "Хорошо", — ответил Путин.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Комментарии
что авиакомпания готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону
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Это же жулики.
Естественно! За три дня до рейса билетов практически уже не будет, разве что какой-нибудь "бизнес-премиум" за шестизначную сумму.