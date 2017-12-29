Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что решение о повышении пенсионного возраста в России не должно и не будет приниматься без широкого обсуждения.
"В настоящее время правительство по этому поводу никаких решений не принимает, идет дискуссия, изучают эту проблему. И, как и было сказано, без обсуждения такие решения принимать не должны и не будут", — сказал Дроздов.
По его мнению, в России достаточно низкий пенсионный возраст, но при этом продолжительность жизни мужчин на пенсии недопустимо низка.
Также он отметил, что при вынесении решения о повышении пенсионного возраста стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что окончательное решение о повышении пенсионного возраста пока не принято. Однако, по его словам, в любом случае положительное решение не коснется тех, кто уже достиг этого возраста.
Комментарии
стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.
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А для кого тогда рабочие места с зарплатой не выше 15000р? Их же полно.
6-04- идиот?
Хоть бы на новый год не портили настроение людям. Старше 40-как не хотят брать на работу, да и здоровье не у всех.
Ага,"полно", в Барнео?...
А про маленькие города и сёла подумал, где нет работы?
В селах вообще работы нет-у нас население в райцентре 10000,мужики в основном все на вахтах по северам-работы нет.Барнаул.....вообще безработный!!!!!!!
А на фотке то рожа холеная, в телевизор не лезет. И мамзель отполирована, а все советы дают.
А для кого тогда создавали 25 млн высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих мест?
Работа есть но в отдельных регионах, вам же Кудрин говорил повышайте мобильность.
Вот уедем все алтайцы в другие регионы жить, а край пусть бурьяном порастет.
Сейчас работающий например в 62 года человек получает пенсию и зарплату, если его всё же уволят, он будет получать пенсию. При повышении пенсионного возраста до 65 лет этот человек будет получать только зарплату, а если его всё же уволят, то он останется без копейки или с подачкой от биржи, где ему вымотают нервы, заставляя бродить, собирая подписи с отказами или собирая мусор по улицам, другой работы особо на биржах и не предлагают.
Сосед прожил на пенсии всего один год и умер. Столько лет платил в Пенсионный.