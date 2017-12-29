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Глава ПФР о повышении пенсионного возраста: "Не так много рабочих мест"

, ИА "Амител"
По его мнению, в России достаточно низкий пенсионный возраст, как и срок жизни на пенсии

Фото: infox.ru

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что решение о повышении пенсионного возраста в России не должно и не будет приниматься без широкого обсуждения.

"В настоящее время правительство по этому поводу никаких решений не принимает, идет дискуссия, изучают эту проблему. И, как и было сказано, без обсуждения такие решения принимать не должны и не будут", — сказал Дроздов.

По его мнению, в России достаточно низкий пенсионный возраст, но при этом продолжительность жизни мужчин на пенсии недопустимо низка.

Также он отметил, что при вынесении решения о повышении пенсионного возраста стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что окончательное решение о повышении пенсионного возраста пока не принято. Однако, по его словам, в любом случае положительное решение не коснется тех, кто уже достиг этого возраста.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

29.12.2017 06:04
- гость -

стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.
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А для кого тогда рабочие места с зарплатой не выше 15000р? Их же полно.

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