Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что решение о повышении пенсионного возраста в России не должно и не будет приниматься без широкого обсуждения.
"В настоящее время правительство по этому поводу никаких решений не принимает, идет дискуссия, изучают эту проблему. И, как и было сказано, без обсуждения такие решения принимать не должны и не будут", — сказал Дроздов.
По его мнению, в России достаточно низкий пенсионный возраст, но при этом продолжительность жизни мужчин на пенсии недопустимо низка.
Также он отметил, что при вынесении решения о повышении пенсионного возраста стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что окончательное решение о повышении пенсионного возраста пока не принято. Однако, по его словам, в любом случае положительное решение не коснется тех, кто уже достиг этого возраста.
Комментарии
стоит учитывать тот факт, что в стране не так много рабочих мест для женщин старше 55 и для мужчин старше 60 лет.
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А для кого тогда рабочие места с зарплатой не выше 15000р? Их же полно.