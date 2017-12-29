Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря, заявила, что выступает категорически против искусственного завышения явки на выборах президента РФ, пишет "Парламентская газета".
Памфилова предупредила представителей региональных избиркомов и сотрудников администраций, чтобы они не предпринимали попыток завысить явку на президентских выборах.
"Это не только никому не нужно, это невероятно вредно. Это нанесет гораздо больший ущерб, чем явка ниже ожидаемой", — сказала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что явка должна быть добровольной.
Комментарии
Это не выборы, а перепись дураков страны.