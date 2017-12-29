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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у РФ при условии, что голубое топливо будет "дешевым", пишет РИА "Новости".
По его словам, изначально российская сторона обращалась к Украине с соответствующим запросом.
"Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста", — цитирует агентство слова Порошенко, произнесенные во время рабочей поездки в Одесскую область. По словам президента, Киев готов возобновить закупки недорогого газа, чтобы "снизить тарифы для наших людей".
Агентство напоминает, что Украина прекратила закупать российский газ в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, который был поставлен по реверсу из Европы.
Подчеркивается, что заявление украинского лидера не соотносится с решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз" закупать у Москвы не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.
Комментарии
Голубое топливо, по словам президента Украины, должно быть дешевым, честным, некоррупционным И НА ХАЛЯВУ!
Дешевое и честное , да еще некоррупционное? Только за океаном, пусть там покупает
А газ, не проданный Украине направить на газификацию российских сел и городов.
Он прав. Китайцам и хохлам честно, нам как получится.
и ведь продадут хохлам газу. и дешевле чем внутри страны будут продаввть. а мы будем кушать отрубя и слушать какая Украина плохая и как там плохо живется.
Некоррупционный? Такого в России нет.
29.12.2017 11:19
- гость -
Паниковский всех продаст.Затем купит.И снова продаст,но уже дороже!!!(с)
Вы что думаете,этот барыга купив дешевле,не постарается навариться на своих же согражданах????Таки возьмите к примеру киевские квитанции,и сравните,какие ценники на ЖКУ были до петиных выкаблучиваний,во время его сопленадувательства,и,если будет интересно-после,как он таки будет покупать НАШ хаз.)))