Фото: mir-avto-moto.ru
Пятибалльные пробки образовались на улицах столицы Алтайского края утром в пятницу, 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробки образовались на нескольких участках, а скорость движения авто не превышает 10 километров в час.
Также заторы образовались на проспекте Строителей в районе площади Победы и на нескольких отрезках проспекта Ленина, включая площадь Октября. Кроме этого, пробки наблюдаются на улице Власихинской.
На пересечении проспекта Калинина и улицы Северо-Западной произошло ДТП.
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