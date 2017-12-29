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Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат за первенца

, ИА "Амител"
Помощь будет оказана семьям, в которых ребенок появился после 1 января 2018 года

Фото: pronedra.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенцев в семьях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный на официальном портале правовой информации документ.

Отмечается, что это право есть у россиян, которые постоянно живут в стране. Финансовую поддержку получат семьи, в которых один ребенок родился или был усыновлен после 1 января. 

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза. Документ определяет, какие виды заработка учитываются при расчетах, отмечает министр труда.

По его словам, "заработная плата должна составлять порядка 50 тысяч рублей на двух человек" в регионе, где доходы населения соответствуют средним по стране показателям.

Назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов. При этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд. Средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысяч рублей, заявил РИА "Новости" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа.

"Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года", — отметил министр.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2017 09:35
- гость -

Лучше бы продлил выплату пособия на ребенка до трех лет в размере 40% среднего заработка, вместо компенсации в размере 50 рублей на основании Указа Президента РФ от 30 мая 1994 года № 1110, выплачиваемой после достижения ребенком возраста 1,5 года. Но видно так его интересует демографическая ситуация, если принимает только популистские решения, тем более, что для улучшения положения с численностью населения есть план по расселению в России до 400 тыс тожероссиян в год.

0  0
29.12.2017 10:00
- гость -

На нессанкционированном митинге с несовершеннолетними детьми, дядя вова на вопрос детей «А трудно ли управлять страной?» ответил "Нет, такой, как наша, не трудно».
Это действительно так - не трудно управлять населением которого можно купить за фантик от конфетки - и 146 % в кармане!

0  0
29.12.2017 10:02
- гость -

Дедушко решил подачкой повысить явку на выборах?

0  0
29.12.2017 10:04
- гость -



Но есть одно но - выплаты взвалили на региональные бюджеты, которые и так пустые. Новые сокращения по другим пунктам придётся провести.

0  0
29.12.2017 10:06
- гость -

Нужна нормальная оплата труда, чтобы была реальная возможность заработать на семью. Эти пособия ни чем не помогут.

0  0
29.12.2017 10:10
- гость -

Платить собираются только за "первенца", и только полностью обнищавшим семьям и смехотворную сумму.
Политика сокращения рождаемости и доведения семей до одного или "ноль" ребенка.
Почему? А зачем содержать и кормить какое-то население в стране, которая живет только с торговли недрами. С их добычей могут справиться пару тысяч китайских рабочих.

0  0
29.12.2017 10:12
- гость -

Можно же стимулировать рождаемость как-то иначе. Например, гарантированным светлым будущим.

0  0
29.12.2017 10:16
многодетный

Я на эту тему уже высказывался. Рождаемость в этом году упала на 10%, Путин хочет увеличить рождаемость подачкой в 10000 в месяц на полтора года. К чему это приведет ? Грамотные нищие люди рожать при этом не побегут, они прекрасно понимают что через полтора года они вернутся в прежнее финансовое русло , а больше шансов что в хуже (повысят налоги,бензин и т.д., зарплата не повысится, только у карлина в отчете повысится). Кто тогда начнет рожать ? А начнет рожать население которое не думает, живет одним днем, безграмотные люди, алкаши и т.д, это приведет к увеличению рождаемости в стране, но какие это будут люди ? Это будет низший слой развития, не бедные(нищие) здравомыслящее население, а деградированное население , баласт общества, а через полтора-два года когда подачка прекратиться детей можно отдавать в детские дома

0  0
29.12.2017 10:21
- гость -

Гордые тожероссияне с неравнинных территорий ещё более повысят своё воспроизводство.

0  0
29.12.2017 10:27
- гость -

Россия страна парадоксов. При одном из самых высоких уровней эксплуатации в мире и огромном разрыве в доходах между бедными и богатыми, при отсутствии у трудящихся каких либо прав, в каждом дворе издевательски стоит памятник вождю коммунистов В.И.Ленину!
Так загадить мозг населению могли только гении пропаганды!
Либо у того населения давно умер мозг

0  0
29.12.2017 10:28
- гость -

Путин мог подписать такой закон несколько лет тому назад, но ждал, чтобы это подписание сработало ему на выборах.

0  0
29.12.2017 10:29
- гость -

Ну ничего! зато повысят комуналку, бенз, ПЛАТОН, налоги и пошлины.

0  0
29.12.2017 10:35
- гость -

ну будут получать до 1,5 лет нищие, ну будет вся семья на эти деньги жить, а дальше??? посмотрим статистику отказников, и случайных детских смертей

0  0
29.12.2017 10:36
- гость -

И всем то вы недовольны. маткапитал за второго, выплаты за первого, участок земли за третьего. разве плохо?

0  0
29.12.2017 10:39
- гость -

вообще по боку не люблю детей, младенцев, спиногрызов, пусть делают хоть по мильону

0  0
29.12.2017 10:47
- гость -

29.12.2017 10:36
- гость -
И сколько семей тот участок взяло? А выплаты до полутора лет - это смешно. Дальше-то опять ровно та же попа - пособий нет, садиков нет, работы на нормальную з\п нет. Правильно тут сказали - как мат. капитал "простимулировал" маргиналов, то же самое будет и тут.

0  0
29.12.2017 10:51
- гость -

как мат. капитал "простимулировал" маргиналов, то же самое будет и тут.

0  0
29.12.2017 10:57
- гость -

работы нет? ищите! не можете найти? переучивайтесь! в чем проблема? не всем быть юристами и экономистами.

0  0
29.12.2017 11:04
- гость -

29.12.2017 10:57
- гость -

Работа по знаниям и умениям только за еду. Остальное либо блат, либо редкая случайность.

0  0
29.12.2017 11:09
- гость -


29.12.2017 10:57
- гость -
 гостя в президенты! видите как он лихо все разрулил!

0  0
29.12.2017 11:12
29.12.2017 10:57 - гостю

Медведев?
ребенок на руках 1,5летний. Какая работа и переучивание? он со мной на работу ходить будет? Реально у едирасов мозги кнопкой отключают.

0  0
29.12.2017 11:14
- гость -

29.12.2017 10:57
- гость -
Все не могут переучиваться. Так же, как все не могут уйти в бизнес (с). Или вы сами себя и своих детей обучать и лечить будете? В садик тоже при отсутствии вменяемого пособия неплохо бы дите устроить, не находите? Есть категории профессий, без которых в обществе не обойтись. Или вам это в голову не приходит?

0  0
29.12.2017 11:17
- гость -


29.12.2017 11:09
- гость -

Вы, эта не занимайтесь тута антиконституционной агитацией - у нас уже есть пожизненный (с пересменками, но это поправимо) Президент - есть Путин есть Россия!!!

0  0
29.12.2017 11:27
- гость -

Вы, эта не занимайтесь тута антиконституционной агитацией бебебе

0  0
29.12.2017 11:34
многодетный

Некоторые не понимают что такое бизнес. Объясняю, торгую стройматериалами , работаю сам на себя, летом 20-30 тысяч в месяц, сейчас 5-6 тысяч, за год около 200 тысяч выходит, вычитаем 24 тысячи налогов , на остальное живу. Дальше жена маникюр делает ,также примерно выходит, может поменьше. Вот блин два "бизнесмена" имеют совокупный доход примерно в 25-30 тысяч в месяц на семью из 5 человек. Наши дрепутаты придумывают каждый год новые налоги не понимая при этом что у населения нет просто денег, маникюр сейчас делают раз в 2 месяца, подстригаются когда косы отрастут, покупают материалы по крайней необходимости (прорыв,авария). Все сейчас хреново живут, тут хоть за переучивайся

0  0
29.12.2017 11:44
- гость -

29.12.2017 10:36
- гость - И всем то вы недовольны. маткапитал за второго, выплаты за первого, участок земли за третьего. разве плохо?
_____________________________________________________________________

ну вообще то жить семьей, рожать детей - это естественное состояние человека и когда для того, чтобы человек себя вел естественно что-то надо делать искуственно/специально - это ПЛОХО, даже очень плохо, что непонятного? Когда вся государствообразующая система перевернута с ног на голову - это не плохо? И эти потуги латать дыры - это хорошо? Не "курите" - это вредно.

0  0
29.12.2017 11:46
Николай

29.12.2017 11:34
многодетный

Слишком уж у Вас картина пессимистическая выходит. Вы что, телевизор не смотрите? У России под мудрым правлением везде одни победы и успехи. Средняя зарплата, доходы домохозяйств растут непрерывно, выплаты за первенца опять же. Даже нищих всего 20 млн осталось. Ценник на основные продукты и товары обвалился. Или Вы верите своим глазам, а не официальным данным Росгосстата.

0  0
29.12.2017 11:50
- гость -

29.12.2017 11:46
Николай +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, то ли еще будет, ой,ой,ой

0  0
29.12.2017 12:02
- гость -

29.12.2017 11:14
- гость -
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины

0  0
29.12.2017 12:10
- гость -

29.12.2017 12:02
- гость -
Безусловно. Вот только потом почему-то получается, что врачи уходят в платные поликлиники, или берут взятки, в дет. садах нет нянечек, воспитателей и логопедов, учителя говорят - мы за такую з\п вам материал кое-как выдали, а дальше ваши проблемы, а мне еще во вторую смену уроки вести. Ну если вас это устраивает, то и ладушки. А как по мне, можно вообще все пособия убрать - при условии нормальной заработной платы и пенсии. А там уж человек сам будет решать, куда и на что ему в первую очередь потратить. Но тогда ведь в бюджете не будет денег на попил)))

0  0
29.12.2017 12:16
- гость -

Хороший закон. Да и подтвержден финансированием из федерального бюджета, а не возложен на нищие региональные и местные. Скоро и пенсионерам подтянут. А в реальном секторе экономики рост и стабилизация. Значительно лучше стали мы жить, а о другом и мечтать не стоит.

0  0
29.12.2017 12:26
- гость -

А как по мне, можно вообще все пособия убрать - при условии нормальной заработной платы и пенсии
.
воистину так

0  0
29.12.2017 12:33
гость

29.12.2017 12:16
- гость -
падсталом

0  0
29.12.2017 12:52
- гость -

Значительно лучше стали мы жить
жить стали лучшее
жить стали веселее

0  0
29.12.2017 13:44
- гость -

Мамочка вы меня меня родили, потому что хотели девочку и любите меня? Нет доченька мы хотели материский капитал от Путина, ничего личного ты уж прости.

0  0
29.12.2017 13:57
- гость -

а раньше рожали детей что бы было кому посуду помыть и мусор вынести

0  0
29.12.2017 13:58
- гость -

Или стакан воды принести, в общем да про любовь не слышал в спорах

0  0
29.12.2017 14:08
- гость -

потерянное поколение вырастет, детей за деньги рожают

0  0
29.12.2017 14:34
- гость -

Порочность сырьевой экономики и сформированной вокруг нее системы не только и не столько в том, что она не может обеспечить высокий уровень жизни всей стране и порождает социальное неравенство, коррупцию, централизацию ресурсов и как следствие узурпацию власти теми, кто получил контроль над этими ресурсами. Это все конечно тоже очень плохо, но это лишь половина беды.

Главная беда заключается в том, что сырьевой системе становится не нужен народ.

И в этом сырьевая система принципиально отличается от обычной капиталистической, основанной на производстве и финансах, а также от феодально-монархической с традиционной для нее аграрной экономикой.

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