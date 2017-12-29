"Партия налогоплательщиков России" (ПНР), основателем которой является известный своей пропагандой методов уклонения от уплаты налогов Евгений Сивков, ликвидирована решением Верховного суда, пишет "Росбалт".
Господин Сивков, представляющийся "главным налоговым консультантом", по всей стране проводил семинары и призывал бороться с налоговой системой. Партия носила псевдополитический характер, а под ее вывеской "велась бойкая торговля схемами по оптимизации налогов".
Фактически деятельность "Партии налогоплательщиков России" была приостановлена судом еще в мае этого года в связи с нарушением законодательства, обязывающего все политические партии один раз в три года предоставлять в федеральный уполномоченный орган информацию о своей работе. Однако с момента своего создания в 2012 году ПНР игнорировала эти требования, несмотря на неоднократные предупреждения Минюста.
Видимой бизнес-частью "политического проекта" является продажа книг господина Сивкова с описанием схем ухода от налогов. В последней версии труда, по данным газеты "Коммерсант", их уже 3,8 тыс., подавляющее большинство из них опасны для практического применения, поскольку являются прямыми призывами к совершению уголовных преступлений в налоговой сфере.
Проверку по деятельности Партии налогоплательщиков как организации, призывающей к нарушению Конституции (в частности, ст. 57, устанавливающей обязательность уплаты налогов), по запросу депутатов Госдумы проводила Генпрокуратура, ее результаты неизвестны. Сама по себе партийная деятельность команды Сивкова, судя по всему, была частью рекламной кампании его коммерческой активности, в отношении которой правоохранительные органы неоднократно возбуждали административные дела и вели доследственные проверки — такого рода деятельность, скорее имеющая отношение к шоу-бизнесу и сфере развлечений, чем к профессиональному консультированию, нередко вызывает у МВД подозрение в мошенничестве.
В Алтайском крае Евгений Сивков известен как автор фантастической книги о принцессе Укока "Алтайская принцесса". На его сайте указано, что идея пришла к нему во время очередного налогового семинара в Горно-Алтайске. По данным РБК, Сивков владеет на Алтае землей площадью 3 тысячи кв. м.
Комментарии
Да кто бы сомневался, что так и будет...
А когда прекратят антиконституционную деятельность сладкой парочки - это разве не уголовные преступления: пересменки, пожизненный захват власти, создание в стране 25 миллионов нищих, уничтожение промышленности, гражданской авиации?! А здесь человек как бы помогал бороться с произволом властей - мирно, без оружия - СЛОВОМ!!!
"Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением садиста острым скальпелем снимает кусок за куском кожу с налогоплательщиков." - фраза из его брошюры! Разве не отмывание денег и связи с ОПГ?