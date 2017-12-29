Фото: appleinsider.ru
Американская корпорация Apple принесла извинения своим пользователям за то, что специально занижала скорость работы старых версий iPhone, и пообещала никогда больше так не поступать. Об этом пишет Life со ссылкой на уведомления на сайте IT-гиганта.
"Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. Данная проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы хотим объясниться и рассказать о том, какие изменения мы делаем", — цитирует издание текст уведомления.
В компании добавили, что не принимают и не будут принимать действий, целью которых является сокращение срока эксплуатации товаров Apple.
Комментарии
Ну....
с новым годом, собаки!
Истина- я смотрю ты во всех новостях про айфон отмечается,зависть плохая штука!!!купи себе айфон се за 19000 да успокойся наконец то,реально хороший телефон,андроид отдыхает да и аналогов на андроиде нет
29.12.2017 11:21
- гость -
Куда я в него вторую симку вставлю????
А пишу чтоб лохов побесить ... мне нравится как вы беситесь.
а 19000 из оборота доставать - это удел лохов....
Истина так бесишся то ты а остальным как то по....
Истина - да ты обычный нищеброд мечтающий об айфоне,только такой вывод напрашивается
Согласен с Истиной-когда оборот в месяц 15 тыс
29.12.2017 12:31
- гость -
У недалеких людей напрашиваются неверные выводы.
ps люди взявшие айфон в кредит - мало того что лохи, так еще и нищеброды......))))
А мож я просто на конкурентов работаю, вы про это не подумали????
ЛОООХИ!!!
Лохом будешь ты когда вирус у тебя все деньги спишет с твоего дырявого андроида