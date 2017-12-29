Фото: alau.kz
Жизни двух человек унесла дорожная авария, случившаяся 28 декабря на трассе "Алтай — Кузбасс", сообщает краевая ГИБДД.
ДТП произошло в Залесовском районе. Согласно предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан-Х-Трейл", двигался в сторону Кемеровской области.
При осуществлении обгона он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво" под управлением водителя 1985 года рождения.
Затем автомобиль "Вольво" столкнулся с грузовым автомобилем "Даф" с прицепом под управлением водителя 1980 года рождения.
В результате случившегося водитель и пассажир "Ниссана" – женщина 1947 года рождения от полученных травм скончались на месте. Телесные повреждения получил еще один пассажир "Ниссана", мужчина 1946 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
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