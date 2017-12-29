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Судебные приставы приступили к дежурству в крупных международных аэропортах, включая Московский регион. Их дежурство продлится с 29 декабря по 9 января. Его целью является помощь гражданам РФ, которые имеют задолженности, оперативно погасить их перед вылетом за границу, пишет ТАСС.
"В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП РФ предоставит гражданам возможность проконсультироваться с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах пропуска через Госдуму РФ", — сообщили в пресс-службе ФССП РФ.
Судебные приставы рекомендуют гражданам, которые запланировали зарубежные поездки, немедленно обратиться к электронному сервису "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП России и проверить наличие у них долга. Также о долге можно узнать с помощью мобильного устройства.
При помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП РФ также можно распечатать квитанцию для оплаты и оплатить долг непосредственно в банке. Также в праздничные дни будет работать горячая линия в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России.
В ФССП уточняют, что сегодня в стране числится 1,7 миллиона невыездных должников. В ходе применения этой меры за 11 месяцев текущего года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 млрд рублей.
Подчеркивается, что московские приставы помогут должникам решить вопросы с ограничением права на выезд за границу непосредственно в зданиях международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Комментарии
непосредственно на пунктах пропуска через Госдуму РФ а? че? в госдуму напрямую заплатить
Даже если приставы отменят своё ограничение, погранцам надо несколько дней, чтобы снять своё
ахаха а вы в курсе сколько неправильных данных на сайте приставов???
НЕЛЬЗЯ ССП давать такие игрушки в руки!!! Кто до этого додумался только??!!