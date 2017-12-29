Фото: vk.com/incident_22
Двухлетний мальчик погиб при лобовом столкновении автомобиля ВАЗ-21074 и грузовика КамАЗ в Алтайском крае.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась 28 декабря около 14:40 на 17-м километре автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области".
По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком КамАЗ под управлением мужчины 1959 года рождения.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы, пассажир легковушки, мальчик 2015 года рождения, скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
не справился с управлением. ... ага... просто на обгон пёр, не глядя, скорее всего. угробил ребенка. ....
урод папаша. в такую погоду надо ехать медленно, особенно с ребенком, особенно на жигулях с задним приводом. 100% задницу таскать начало при обгоне. не учат людей чужие ошибки.
У людей дикое горе, а вы тут еще и оскорбляете. Ведь не специально же в аварию попал. Сами-то все правильные, ага
29.12.2017 10:49
- гость -
вот дорастешь до получения прав - вспомни, что писал
29.12.2017 10:34
- гость -
ты тоже сначала поумней, потом пиши
29.12.2017 11:04
Гость
У людей дикое горе
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это их ощущения, передавшиеся и вам, но дело в том, что бога нет, земля вращается вокруг солнца и цинизм - лучшее из порождений человеческого разума - надо видеть всЁ как есть и не пытаться это замолчать/завуалировать/смягчить - не согласны?
29.12.2017 11:32
- гость -
Не согласны