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Заваривание кофе холодным способом повышает уровень концентрации кофеина в напитке. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на работу химиков из американского Университета Томаса Джефферсона, опубликованную в Scientific Reports.
Специалисты изучили четыре вида кофе, сравнив напитки, которые были получены с помощью заваривания кипятком и холодным способом. Подчеркивается, что приготовление последнего занимает от десяти часов до суток при воде комнатной температуры. В эксперименте использовали зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.
Сравнив химсостав, ученые пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, например, темной обжарки и грубого помола, выделяется 1000 миллиграммов кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком концентрация данного вещества не превышает 800 миллиграммов.
Также химики выяснили, что концентрация кофеина достигает таких показателей после 6-7 часов холодного заваривания.
Комментарии
Надо пробовать!
и чё, холодный пить?
Из нашего кофе кофеин выпаривают заранее))
Из вашего растворимого выпаривают, из нашего зернового нет.
не пейте СВОЙ кофе (что бы это не значило)!!! )) обожаю заварку "по Далатски"!!
Как готовить холодный кофе, кто знает?
Ах! Какое полезное открытие! Я буду ждать пол суток, что бы попить кофе, чуть крепче, чем при традиционном заваривании в турке. Этим учёным нечем заняться. Наверно денег потрачено немерено на бесполезное исследование!
Что сложного, на ночь в мультиварку, температуру выставил. Зато с утра зарядился так зарядился!!!