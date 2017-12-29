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Путин продлил на шесть месяцев срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

, ИА "Амител"
Путин продлил на полгода срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

Фото: mybioplanet.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в следующем году на полгода — с 240 до 246 месяцев. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на опубликованный на официальном портале правовой информации документ.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев", — цитирует газета указ.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 января грядущего года.

В этом году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии установили в 240 месяцев, напоминает издание.

Газета добавляет, что продлить сроки выплат предложил Минтруд РФ. Цель продления заключается в "постепенном доведении ежегодного устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии".

Новые условия затронут тех, кому пенсия будет назначаться в следующем году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2017 11:20
- гость -

то есть платить меньше в надежде на больший срок выплат?

0  0
29.12.2017 11:23
- гость -

То есть повысил продолжительность периода дожития?

0  0
29.12.2017 11:28
- гость -

Т.е. подписал чтоб меньше людям платить.

0  0
29.12.2017 11:31
- гость -

Сначала заморозил, потом выплачивать практически запретил? А что делать, резервы то все исчерпаны, а с нищего населения много не возьмешь. Вот и приходится воровать пенсии будущих пенсионеров.

0  0
29.12.2017 11:32
- гость -

Как мелкий жулик пенсии у пенсионеров ворует?

0  0
29.12.2017 11:34
- гость -

Странные вы, россияне. А где денег на пособия на "первенца" взять? С будущих пенсионеров. Хотя выплаты пособий взвалили на региональные бюджеты, которые и так пустые.

0  0
29.12.2017 11:42
гость

ну а как же, у них в столице автобусы с кондюками и новье все! Это мы тут , только налоги подавай федеральную кассу!!

0  0
29.12.2017 11:55
месный

29.12.2017 11:34
- гость -

Как где, перестать воевать где попало и за кого попало.
Перестать финансировать всякие сколково и прочих чубайсов с их роснано.
Прекратить разворовывание бюджета распилами, откатами и т.д.
Вернуть наворованное.


0  0
29.12.2017 11:55
- гость -

Пока смешно, ибо на пенсию сейчас выходят те, кого в свое время выкинули из программы накопительной пенсии - люди, родившиеся до 1967 года. Сколько там они с нашими зарплатами смогли накопить за год-полтора? Три-пять тысяч? Это по три копейки в месяц, что ли, будут платить?

0  0
29.12.2017 12:11
- гость -

Месный, ты если в геополитике не сечешь, так хоть тему эту не трогай.

0  0
29.12.2017 12:12
- гость -

11.55 у вас на пенсию в 50 выходят?
Вот же новость

0  0
29.12.2017 12:35
- гость -

Хорошо, что выплаты возложены на федеральный бюджет, подкрепляя слова закона . А не на нищие региональные и местные. А иначе для чего принимать закон для поддержки демографической ситуации в России?

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