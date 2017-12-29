Сегодня исполняется 308 лет с даты рождения российской императрицы Елизаветы Петровны. Дочь Петра I и Екатерины I появилась на свет 29 декабря 1709 года в Коломенском дворце.
Императрица из династии Романовых правила 21 год (1741-1762). С детства Елизавета пользовалась любовью и заботой отца, рано овладела грамотой, учила французский язык, основы истории, географии. По характеру была веселой, добродушной и одновременно капризной и вспыльчивой. Больше всего на свете любила светские развлечения: балы, танцы, охоту, маскарады. Елизавета Петровна слыла первой красавицей своего времени.
Она пользовалась большой симпатией жителей Петербурга, особенно гвардейских солдат и офицеров, видевших в ней наследницу Петра Великого — именно они ее и привели к власти 6 декабря 1741 года, совершив госпереворот.
В годы правления Елизаветы был провозглашен курс на возврат к наследию Петра Великого, в частности, восстановлена роль Сената и некоторых других центральных учреждений. Кабинет министров был упразднен, незаметной стала деятельность Тайной канцелярии, возросло значение Синода и духовенства.
Во время правления Елизаветы были основаны первые русские банки, осуществлена реформа налогообложения, позволившая улучшить финансовое положение страны; получила развитие тяжелая промышленность. В социальной политике продолжалась линия расширения прав дворянства. Была отменена смертная казнь.
В свое царствование Елизавета государственными делами почти не занималась, передоверив их своим фаворитам — Лестоку, братьям Разумовским, Шуваловым, Воронцовым, Бестужеву-Рюмину.
В 1754 году были отменены внутренние таможни. Это привело к значительному оживлению торговых связей между различными регионами страны. Елизавета любила живопись, музыку, театр, способствовала развитию наук. На время ее царствования приходятся расцвет деятельности Ломоносова, открытие в 1755 году Московского университета, а в 1760 году – Академии художеств, учреждение первого русского театра Волкова, создание выдающихся памятников культуры, в том числе строительство Зимнего дворца.
Также при Елизавете были реорганизованы военно-учебные заведения, расширена сеть начальных школ, открыты первые гимназии: в Москве (1755) и Казани (1758). С точки зрения русской историографии, Елизавета не была великой императрицей, однако отличалась (в лучшую сторону) от Петра III или Павла I, являясь продолжательницей петровских традиций и преобразований.
Что касается внешней политики, то под руководством Елизаветы Петровны удалось добиться победы в Русско-шведской войне (1741—1743). К России в результате отошли Кюменегорская провинция с городами Фридрихсгамом и Вильманстрандом, часть Саволакской провинции с городом Нейшлотом. Особняком стоит Семилетняя война (1756—1763). До смерти Елизаветы Петровны русские войска овладели Кёнигсбергом, затем — всей Восточной Пруссией, в 1760 году произошло взятие Берлина. После смерти императрицы на престол взошел Петр III. Новый правитель вернул Пруссии все завоёванные земли.
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