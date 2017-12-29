Администрация Барнаула приглашает горожан на праздничное открытие главной новогодней площадки. Торжество с представлениями, выступлениями, поздравлениями и фейерверком начнется 29 декабря в 17.00 на площади Сахарова.
Итак, в 17 часов пройдет торжественное открытие ёлки. Она зажгла свои огни еще в минувшую пятницу. Для барнаульцев выступят городские творческие коллективы, пройдет театрализованное представление "Новогодние сюрпризы".
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Праздничный фейерверк пройдет в 18 часов. Отметим, что 31 декабря на главной городской ёлке фейерверка не будет, так что не пропустите пятничное торжество.
Кроме ёлки площадь украшают снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, 14 ледовых подсвеченных барельефов, ледовая скульптура собаки, пять резных ледовых горок различной величины, ледяной детский аттракцион, каток со светодиодным фонтаном в центре, уточнили в пресс-службе администрации.
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В мэрии подготовили схему новогоднего городка. Цифрами на схеме обозначены 37 точек: сцена, пост полиции, места для аттракционов, где разместится временная торговля, прокат коньков, биотуалет, снежный городок, скульптуры изо льда.
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Комментарии
Хорошо, что искусственная елка помогла сберечь вырубку живых деревьев. Порадует своею природной статью и красотой горожан и гостей краевого центра. Да и пятиконечная звезда, наша пролетарская гордость, будет радовать молодое поколение и вышибать слезу у стариков. Это не какая нибудь шести или восьмиконечная непонятная звезда для празднования Нового года. Тут подмену каждый заметит и посмеется, если чо.
Любуйтесь на "елку" за 12 миллионов!
Нажмите на картинку для ее увеличения. и увеличивается она на 2% - ну сделайте больше вариант, лупы нет