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Новости

Продолжительность жизни рекордно выросла в России

, ИА "Амител"
Также более чем на 2% снизилась общая смертность

Фото: connatserfamilylaw.com

В России в уходящем году продолжительность жизни увеличилась до рекордных 72,6 года. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, курс на долголетие населения будет продолжен. 

Глава Минздрава Вероника Скворцова также добавила, что за десять месяцев этого года общая смертность сократилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на тысячу населения. "То есть сохранено практически на 35 тысяч человеческих жизней больше, чем годом раньше", – цитирует газета сообщение ведомства.

Отмечается, что такая позитивная динамика была достигнута за счет строительства сети перинатальных центров, повышения квалификации специалистов и внедрения в массы принципов здорового образа жизни.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2017 11:56
- гость -

Интересно они что там курят?

0  0
29.12.2017 12:05
Алиса

Качество жизни и здоровья ухудшилось, а продолжительность выросла засчет фармацевтов, таблетки , таблетки . Посмотрите сколько аптек на улице, это же показатель здоровья населения.

0  0
29.12.2017 12:17
vovo

Никто не хотел умирать....

0  0
29.12.2017 12:29
Fairy22

Перед повышением пенсионного возраста рекордно выросла продолжительность жизни.
Такое вот совпадение.

0  0
29.12.2017 12:30
- гость -

Хорошо, что постоянная забота правительства России приводит к таким великолепным результатам. Буквально за последний срок проведения реформ, как пишут СМИ, жизнь в России увеличилась буквально на десятки лет. Это безусловна заслуга правительства и СМИ.

0  0
29.12.2017 12:39
- гость -

Побольше медиков в депутаты , и они заработают на вашем здоровье честно и безкорыстно.

0  0
29.12.2017 12:46
689

Смешно,с каждым годом растет .В 2016 бабай ляпнул что 78,в 2017 73,Вокруг посмотришь до 60 мрут....

0  0
29.12.2017 12:53
Элвис

Вранье ЕР!!!! Граждане РФ лечат себя и своих детей от смертельных болезней за счет подаяния!!! Государство делало на этот (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ!!) вопрос - КУЧУ!!! за исключением показательных случаев, наподобие прямой линии с Владимиром V-м!!! не собрал деньги - аляулю..! Доказательства размещены на федеральных каналах и СМИ.

0  0
29.12.2017 12:57
- гость -

Число больниц сокращают. Бесплатная медицина постепенно превращается в платную. Продукты становятся всё дороже и хуже качеством. И тут, каким то чудом, начинает расти продолжительность жизни. Вот такие чудеса происходят перед выборами в нашей стране.

0  0
29.12.2017 12:58
- гость -

А госпожа министр давно на кладбище была? Стоит сходить и посмотреть - сразу в сказки про увеличение продолжительности жизни перестанет верить.

0  0
29.12.2017 12:58
- гость -

Минздраву РФ - предлагаю экскурсии по кладбищам РФ и уж из этого вычислять среднее арифметическое.

0  0
29.12.2017 12:58
Массаж мозга

Путин же давал поручение в начале года - увеличить продолжительность жизни. Вот. 9 месяцев увеличивали - отчитались - задание президента выполнено. Все молодцы.

0  0
29.12.2017 13:01
Элвис

Под новый год кругом "волшебство Чурова"... Вы просто разучились верить в чудеса!

0  0
29.12.2017 13:02
- гость -

"Продолжительность жизни рекордно выросла в России"-это недоработка правительства?
или
"Продолжительность жизни рекордно выросла в России"-это заслуга правительства?
Вот вопрос, так вопрос. Думай сиди теперь, первое или второе....

0  0
29.12.2017 13:07
Nic

Ходил на кладбище к шурину, умершему год назад в 33 года. За год посмотрел на возраст владельцев свежих могилок. 30-40х-годов прошлого века рождения - меньшинство. Основная масса 50-70-е годы. Вот и статистика.

0  0
29.12.2017 13:16
- гость -

Свидомитость мозга это диагноз, жаль, что комментатор обладатель такого диагноза доживет до 80-ти.

0  0
29.12.2017 13:16
- гость -

Перед выборами только увеличилась? Родители умерли даже 60 не было

0  0
29.12.2017 13:28
- гость -

Халва,Халва,Халва,......... не-а, не сладко.
ЗВЕЗДОБОЛЫ !!!
Реально эта лапша уже бесит, народ за стадо баранов держат.

0  0
29.12.2017 13:57
- гость -

Требую повысить пенсионный возраст до 72 лет,

0  0
29.12.2017 14:13
дда

Выборы скоро. Какие цифры надо такие и статуправление и даст

0  0
29.12.2017 15:42
- гость -

Несколько человек в доме умерли от рака в возрасте до 60 лет. Долгое время на доме стояла вышка сотовой связи. Не от сюда ли ноги растут?

0  0
29.12.2017 15:48
- гость -

В подъезде недавно умер мужчина 61 год. Всего 1 год прожил на пенсии.

0  0
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