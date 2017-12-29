Пятница, 29 Декабрь, 19:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
878385
-1°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Где купить оригинальный и красивый подарок на Новый год для самых близких

, ИА "Амител"
Новогодние венки, букеты и стабилизированные цветы станут отличным подарком для тех, кто ценит красоту и практичность

Обычно мы дарим букеты в каких-то особых, торжественных случаях. Поэтому испортить праздник досадным недоразумением в виде унылых, полуувядших роз хочется меньше всего. 

Именно правильно составленная композиция из цветов высокого качества и в богатом оформлении буквально привносит в самые памятные события нашей жизни новые краски – будь то свадьба, день рождения, или, к примеру, первое свидание. 

Сегодня флористические услуги в Барнауле предлагает масса компаний. Так что с первого раза сложно разобраться — кому же из них отдать свое предпочтение, если нужен роскошный букет цветов. И подобно миру моды, в цветочном бизнесе также есть и свой "кутюр", и "бюджетные марки". 

"Город цветов"

Барнаульский салон "Город цветов" выделяется на общем фоне флористических услуг города. Это молодая, активно развивающаяся и перспективная компания, в которой, однако, не только стремятся поддерживать высокие стандарты своей работы, но и идут в ногу со временем.

Да, в мире цветов тоже есть строгие правила, технологические новшества и модные тенденции.  Профессиональные флористы "Города цветов" имеют за плечами не только богатую теоретическую базу, но и большой практический опыт. Поскольку для того, чтобы составить гармоничный цветочный букет по всем канонам, нужно настоящее мастерство. А еще – тонкое чувство прекрасного. Ведь флористика — это настоящее искусство, когда в умелых руках мастера нежные ирисы, жизнелюбивые герберы, изысканные лилии или вычурные альстромерии сливаются в гармонию цвета, подобно краскам на полотнах художников-импрессионистов. 

Работа салона "Город цветов" основывается на его богатых возможностях. Разнообразный и постоянно пополняемый ассортимент материалов для флористов позволяет воплощать здесь в реальность заказы любой сложности и любых масштабов — от классических букетов до смелых креативных работ. Именно поэтому в "Городе цветов" готовы брать на себя самые серьёзные обязательства.

Богатый каталог готовых цветочных композиций предоставляет клиентам "Города цветов" широкий спектр актуальных дизайнерских решений, учитывающих тенденции флористики, колористики, свадебной и интерьерной моды текущего сезона.Кроме того, в салоне "Город цветов" всегда открыты инновациям. Здесь уделяют особое внимание изучению рынка цветов, новшествам в сфере флористической эстетики и новинкам в сегменте живых растений. Так что посетитель салона может быть уверен – его букет точно будет изготовлен из цветов высокого качества и по последнему слову флористической моды.

Салон "Город цветов" предлагает своим посетителям букеты из лилий, альстромелий, гербер, ирисов и тюльпанов, из роз и хризантем, а также, конечно, сборные букеты и цветы поштучно. Цветы от "Города цветов" смогут не только обрадовать, но и удивить. Например, флористы салона могут сотворить из цветочных бутонов сладкую парочку медведей, котенка и даже лебедя. А еще здесь можно заказать цветочные подарки с популярным лакомством макаруны, а также цветы в корзинках и коробках. В ассортименте флористического салона имеются и комнатные растения – антуриум, каланхоэ, орхидея, роза, хризантема. 

Новогодние украшения

Впрочем, удивительный мир флористики гораздо богаче, чем многие из нас думают, и не ограничивается

лишь созданием букетов. Так, цветочные композиции сегодня успешно выполняют роль эффектного декора в современном интерьере. Например, сейчас в "Городе цветов" особым спросом пользуются прекрасные новогодние композиции. Атмосферу зимнего праздника любому жилищу придадут новогодние венки из еловых лап и шишек и богато декорированные флористами салона праздничные свечи.

Новый год с тематическими композициями от "Города цветов" – это оригинальное решение праздника. Отличным подарком на торжество и эффектным акцентом в интерьере будут также цветы в вакууме от "Города цветов", которые будут долго радовать яркими красками своих владельцев. Продлить ощущения праздника смогут и представленные в салоне разнообразные цветы в стекле и стабилизированные цветы, которые прошли специальную обработку и способны сохранять свой первоначальный свежий вид долгое время. 

В "Городе цветов" предусмотрено все для вашего праздника – всегда в продаже здесь имеются мягкие игрушки, гелиевые шары, конфеты, подарочные наборы, сладкие и фруктовые корзинки, открытки. Для удобства покупателей у флористического салона "Город цветов" работает свой сайт. Здесь не только можно заказать обратный звонок, но и сделать заказ на любую позицию. 

Система скидок

Принципы работы салона "Город цветов" строятся на внимательном партнёрстве и персональном ведении каждого клиента. Преимущества сотрудничества с салоном уже оценило множество его постоянных клиентов. Флористический салон "Город цветов" — это только избранные цветы, отвечающие международным стандартам качества, и конкурентоспособные цены.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Новый год — 2018"

Контакты:
Тел.:. +7 (3852) 602-808
florgorod@mail.ru 
Магазины: пр.Ленина 102в, ТРЦ "Пионер"
florgorod.ru 
"ВКонтакте" 
Instagram

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
19:08
Коротко о главном: дорогой мусор, "минеры" ТРЦ и шторм перед Новым годом
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 декабря
18:52
Организатора новогодних терактов в России задержали в Киргизии 0
18:27
Новосибирские приставы заставили должников строить снежные горки 0
18:07
Алтайские ученые выяснили, что снежинки имеют внутри "глиняные сердца" 2
17:48
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору 0
17:32
Барнаульца задержали за кражу спортивных костюмов с витрины магазина 0
17:23
Житель Белокурихи перевел мошенникам 50 тысяч рублей за несуществующее авто 1
17:14
Когда барнаульцам платить за электричество 0
17:02
Дорожники Барнаула перешли на круглосуточный режим работы на праздниках 0
16:50
СМИ "откопали" новую дату конца света в удаленных отчетах NASA 1
16:33
Театр дома: барнаульцы смогут смотреть известные спектакли онлайн 1
16:24
СМИ узнали о новых доказательствах того, что американцы не были на Луне 6
16:13
Дело полицейского-антикоррупционера из Новоалтайска рассмотрит Краевой суд 3
16:02
Имеют ли право сотрудники БГЭС проверять счетчики по вечерам и в выходные 1
15:53
Почему и на сколько вырастет плата за мусор в Барнауле в 2018 году 1
15:40
Трасса здоровья откроется в Барнауле сразу после Старого Нового года 0
15:38
Полиция сообщила подробности "минирования" ТРЦ "Огни" в Барнауле 1
15:24
Стали известны подробности наезда автобуса на остановку в Москве 0
15:12
Путин подарил больному раком мальчику из Приморья компьютер 11
15:01
Барнаульский ТРЦ "Огни" эвакуировали из-за сообщения о минировании 3
14:48
Бесплатный прием для детей проводит центр травматологии в Барнауле 0
14:31
Бомжа, укравшего ели у Мемориала Славы в Барнауле, ждет суд 17
14:24
Что посмотреть в кинотеатрах на новогодних праздниках: пять главных фильмов 0
14:12
Автобус наехал на остановку в Москве, есть пострадавшие 1
14:03
Один из крупнейших "Холидеев" закроется в Барнауле сразу после Рождества 13
13:51
Ледовый дворец в алтайском Рубцовске начнут строить в 2018 году 7
13:40
МГУ, балы и Зимний дворец: чем запомнилось правление Елизаветы Петровны 0
13:36
Барнаул превратился в одну большую пробку: в городе 10-балльные заторы 6
13:24
Называем победителей конкурса Amic.ru "Пожелание от Желтой Собаки" 4
13:12
Продукцию фальшивомонетчиков "занесло" в Горный Алтай 0
13:04
Возмущенные барнаульцы создали петицию против освобождения "гонщика на BMW" 47
12:51
Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума 12
12:34
Жительница Горного Алтая во время пьяной ссоры избила свою сестру табуретом 0
12:21
"Панцирь-С1" успешно отразил атаку террористов на авиабазу РФ в Хмеймиме 13
12:13
Главная ёлка Барнаула на площади Сахарова откроется вечером 29 декабря 5
12:10
Где купить оригинальный и красивый подарок на Новый год для самых близких 0
12:02
Снежный шторм и 30-градусные морозы надвигаются на Алтайский край 3
11:50
Продолжительность жизни рекордно выросла в России 22
11:40
Опубликовано видео с места гибели двух человек на трассе "Алтай — Кузбасс" 2
11:32
Цирк, да и только: в Барнауле состоялась премьера новогоднего циркового шоу 3
11:22
Водителей предупреждают о плохой видимости на трассе Барнаул — Рубцовск 0
11:13
Путин продлил на шесть месяцев срок выплат накопительных пенсий в 2018 году 12
11:04
Шлак смешивали с углем: ЛДПР обвиняет котельную Славгорода в махинациях 2
11:00
Семейный праздник "Новогодние узоры" прошел в ТРЦ "Пионер" 0
10:49
Глава УМВД по Барнаулу уехал на повышение в Еврейскую автономную область 14
10:33
Химики назвали лучший способ заваривания кофе 11
10:22
Глава алтайского спорта выступила против бойкота Олимпиады 12
10:13
Двухлетний мальчик погиб в попавших под КамАЗ "Жигулях" в Алтайском крае 7
10:01
Александр Лазарев покинул должность главврача Алтайского онкодиспансера 16
09:57
Приставы приступили к дежурству в крупных аэропортах России 4
09:37
Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе "Алтай — Кузбасс" 0
09:28
Компания Apple извинилась за занижение скорости работы старых iPhone 9
09:14
Жилой дом загорелся в Барнауле в ночь на 29 декабря 0
09:08
В России приостановлена деятельность антиналоговой партии Евгения Сивкова 3
08:58
Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат за первенца 39
08:43
Заторы в пять баллов ждут барнаульцев утром 29 декабря 0
08:29
Порошенко назвал условия для возобновления закупок российского газа 7
08:13
Итоги года: какие книги читали барнаульцы охотнее всего в 2017 году 13
08:04
Как сделать зимние каникулы особенными и куда сводить ребенка в Барнауле 0
07:50
Как накрыть "альтернативный" стол на Новый год 0
07:34
Плата за мусор для жителей Барнаула вырастет в начале 2018 года 24
07:22
Какие выставки стоит посетить барнаульцам в период новогодних праздников 0
07:16
Десять лучших фильмов 2017 года по версии Amic.ru 7
07:03
Квартиру с мраморными подоконниками и лестницей из дуба продают в Барнауле 6
06:48
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 10
06:32
Какие товары и услуги подорожают в России в 2018 году 9
06:23
Советские новогодние игрушки: какими они были 14
06:14
Плюсовую температуру, снег и ветер обещают в Алтайском крае 29 декабря 0
06:01
Аукционы на 22 млн рублей отменил Алтайский онкодиспансер после скандала 14
05:43
Памфилова: ЦИК не допустит искусственного завышения явки 13
04:20
Глава ПФР о повышении пенсионного возраста: "Не так много рабочих мест" 11
03:19
Болельщики смогут за пять рублей летать на матчи сборной России на ЧМ-2018 2
02:05
Врачи рассказали, как правильно открывать шампанское 0
01:14
Koenigsegg показала видео краш-теста гиперкара за два миллиона долларов 0
00:08
Назван легкий способ замедлить старение 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.