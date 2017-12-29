Обычно мы дарим букеты в каких-то особых, торжественных случаях. Поэтому испортить праздник досадным недоразумением в виде унылых, полуувядших роз хочется меньше всего.
Именно правильно составленная композиция из цветов высокого качества и в богатом оформлении буквально привносит в самые памятные события нашей жизни новые краски – будь то свадьба, день рождения, или, к примеру, первое свидание.
Сегодня флористические услуги в Барнауле предлагает масса компаний. Так что с первого раза сложно разобраться — кому же из них отдать свое предпочтение, если нужен роскошный букет цветов. И подобно миру моды, в цветочном бизнесе также есть и свой "кутюр", и "бюджетные марки".
"Город цветов"
Барнаульский салон "Город цветов" выделяется на общем фоне флористических услуг города. Это молодая, активно развивающаяся и перспективная компания, в которой, однако, не только стремятся поддерживать высокие стандарты своей работы, но и идут в ногу со временем.
Да, в мире цветов тоже есть строгие правила, технологические новшества и модные тенденции. Профессиональные флористы "Города цветов" имеют за плечами не только богатую теоретическую базу, но и большой практический опыт. Поскольку для того, чтобы составить гармоничный цветочный букет по всем канонам, нужно настоящее мастерство. А еще – тонкое чувство прекрасного. Ведь флористика — это настоящее искусство, когда в умелых руках мастера нежные ирисы, жизнелюбивые герберы, изысканные лилии или вычурные альстромерии сливаются в гармонию цвета, подобно краскам на полотнах художников-импрессионистов.
Работа салона "Город цветов" основывается на его богатых возможностях. Разнообразный и постоянно пополняемый ассортимент материалов для флористов позволяет воплощать здесь в реальность заказы любой сложности и любых масштабов — от классических букетов до смелых креативных работ. Именно поэтому в "Городе цветов" готовы брать на себя самые серьёзные обязательства.
Богатый каталог готовых цветочных композиций предоставляет клиентам "Города цветов" широкий спектр актуальных дизайнерских решений, учитывающих тенденции флористики, колористики, свадебной и интерьерной моды текущего сезона.Кроме того, в салоне "Город цветов" всегда открыты инновациям. Здесь уделяют особое внимание изучению рынка цветов, новшествам в сфере флористической эстетики и новинкам в сегменте живых растений. Так что посетитель салона может быть уверен – его букет точно будет изготовлен из цветов высокого качества и по последнему слову флористической моды.
Салон "Город цветов" предлагает своим посетителям букеты из лилий, альстромелий, гербер, ирисов и тюльпанов, из роз и хризантем, а также, конечно, сборные букеты и цветы поштучно. Цветы от "Города цветов" смогут не только обрадовать, но и удивить. Например, флористы салона могут сотворить из цветочных бутонов сладкую парочку медведей, котенка и даже лебедя. А еще здесь можно заказать цветочные подарки с популярным лакомством макаруны, а также цветы в корзинках и коробках. В ассортименте флористического салона имеются и комнатные растения – антуриум, каланхоэ, орхидея, роза, хризантема.
Новогодние украшения
Впрочем, удивительный мир флористики гораздо богаче, чем многие из нас думают, и не ограничивается
лишь созданием букетов. Так, цветочные композиции сегодня успешно выполняют роль эффектного декора в современном интерьере. Например, сейчас в "Городе цветов" особым спросом пользуются прекрасные новогодние композиции. Атмосферу зимнего праздника любому жилищу придадут новогодние венки из еловых лап и шишек и богато декорированные флористами салона праздничные свечи.
Новый год с тематическими композициями от "Города цветов" – это оригинальное решение праздника. Отличным подарком на торжество и эффектным акцентом в интерьере будут также цветы в вакууме от "Города цветов", которые будут долго радовать яркими красками своих владельцев. Продлить ощущения праздника смогут и представленные в салоне разнообразные цветы в стекле и стабилизированные цветы, которые прошли специальную обработку и способны сохранять свой первоначальный свежий вид долгое время.
В "Городе цветов" предусмотрено все для вашего праздника – всегда в продаже здесь имеются мягкие игрушки, гелиевые шары, конфеты, подарочные наборы, сладкие и фруктовые корзинки, открытки. Для удобства покупателей у флористического салона "Город цветов" работает свой сайт. Здесь не только можно заказать обратный звонок, но и сделать заказ на любую позицию.
Система скидок
Принципы работы салона "Город цветов" строятся на внимательном партнёрстве и персональном ведении каждого клиента. Преимущества сотрудничества с салоном уже оценило множество его постоянных клиентов. Флористический салон "Город цветов" — это только избранные цветы, отвечающие международным стандартам качества, и конкурентоспособные цены.
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