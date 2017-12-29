Традиционно длинные новогодние каникулы в России — самое прибыльное время для кинотеатров. В течение 10 дней люди, наевшись салатов "Оливье" и бутербродов с красной икрой, будут покупать билеты в кино, чтобы хоть как-то разбавить свой досуг. К сожалению, в этом году довольно слабый выбор картин. Предлагаем выбрать пять главных фильмов на новогодние каникулы.
5. "Три богатыря и принцесса Египта"
Очередное продолжение успешного проекта студии "Мельница" про былинных богатырей, снятое за три копейки, но собирающее в прокате миллионы долларов. Главных героев снова ждут захватывающие приключения. Самый идеальный новогодний фильм для похода с детьми.
4. "Величайший шоумен"
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. Новогодний мюзикл с Хью Джекманом, который тут не только поет, но и танцует. Лента номинирована на несколько премий "Золотой глобус". В кино с 4 августа.
3. "Джуманджи: Зов джунглей"
Идеальное новогоднее кино: глупое, развлекательное. На два часа вы можете расслабиться и получить удовольствие. Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи". Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры.
2. "Движение вверх"
Патриотический блокбастер о победе наших баскетболистов на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. "Движение вверх" — новый проект авторов "Экипажа" и "Легенды №17". Первые зрители и критики уже остались в восторге от ленты. В кино с 29 декабря.
1. "Последние джедаи"
Главный аттракцион 2017 года на новогодних праздниках все еще будет идти в кинотеатрах. Те, кто не успел посмотреть на прекрасного Марка Хэммила в образе Люка Скайокера или Адама Драйвера, — бегом в кино.
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