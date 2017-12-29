Фото: gallery.ykt.ru
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" только в текущем году отразил десяток ракетных атак международных террористов и доказал свою высокую эффективность в ближней зоне противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимира Коровина.
По данным межарабских СМИ, боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим в Латакии из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Подчеркивается, что одна из ракет взорвалась в районе города Джабла, не долетев до базы.
По словам Коровина, подобные случаи происходят не раз, их было около десятка, "когда "Панцирь" отражал атаки неуправляемых ракетных средств".
Собеседник агентства добавил, что в Сирии у боевиков есть "всевозможные самодельные ракеты, а также "то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня "Град".
Он уточнил, то ракеты не используются в залпе — "их пускают по одной либо летят несколько ракет".
"Панцирь-С1" предназначен для уничтожения подобных воздушных целей. Это для него штатная ситуация. Комплекс, как и ЗРС С-400, находится на защите российской авиабазы в Сирии и успешно сбивает такие атакующие нештатные ракетные средства", — отметил военный эксперт.
Он добавил, что "любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом".
Комментарии
Хорошо, что охраняют мирный сон россиян на дальних подступах в сирийском небе на законном основании поддерживая традиционно законное правительство Сирии от агрессии врагов законно избранного правительства народа Сирии.
Так их вроде всех победили и войска вывели? Или чего-то не допонял?
Недопонял? Перечитай сверху вниз.
У подобных комментаторов не предусмотрен режим чтения. при нахождении в заголовке подобных фраз включается алгоритм незамысловатого автополива.
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12-26 +100
База там будет находится долго, сирийцам не выжить без наших патронов и снарядов. Оружия в сирии очень много но к нему нет патронов. А без патронов ты там словно дичь. Хотя нам там уже давно надо применять точечно небольшие
т е р м о я д е р н ы е заряды . Например в той же провинции идлиб, куда выехал весь этот сброд из алепо . Или можно было бы таким зарядом накрыть одну из авиабаз в сауд а р а в и и. Разобьем аэродромы саудиитов и их сразу начнут грабить их же ближайшие соседи. На них пойдут турки, ливанцы из хезболы, курды, алавиты из сирии, персы из ирана. После этого постепено прекратится конфликт в донбасе так как там умело его разжигают кукловоды бородачи в белых платьях живущие на аравийском полуострове. Недаром же парашенка туда недавно летал и долго там обнимался и целовался с ихним принцем. Всу же тепрь не приедпринимают никаких наступлений, они просто обстреливают территорию Лнр и ДНр желая просто убивать людей. За каждым таким обстрелом стоят саудииты или другие им подобные спонсоры
29.12.2017 12:52
- гость -
Какой поток сознания, ппц. Необычайная глубина знаний в мировой геополитике в целом, и в геополитике Ближнего Востока - в частности. Вам бы в цирке с лекциями выступать.
А кто будет отражать повышение коммунальных платежей обнищание дорогих россиян?
Панцирь недавно сбил израильскую сверхсекретную новейшую ракету (как они утверждают аналог нашего Александра двурого). А тут дежурная новость, потом перепахали авиацией район запуска РСЗО даишевцев.
"А кто будет отражать повышение коммунальных платежей обнищание дорогих россиян?"
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А кто будет в главной роли следующего "Терминатора"? а какой прогноз погоды на февраль?
13:02
Вот не пойму - жить стали дольше и на много, есть стали лучше (мяса, фруктов и т.д. стали потреблять больше чем в СССР), квартир и автомобилей в собственности больше, по городу не проехать, дороги и мосты строят. Электричество подорожает через полгода на 2,9% на год (до середины 2019 года), субсидии на коммуналку в городе выплачивают, МРОТ увеличивают, пенсионерам компенсация, на первого, второго, третьего ребенка помощь денежная, объявления "требуется" интернет завален.
Ты с голоду пухнешь на сайте или зарплату иноагенты платят маленькую? Так иди обучись или езжай в Москву и зарабатывай, не ной.
29.12.2017 13:06
АК-59
Панцирь недавно сбил израильскую сверхсекретную новейшую ракету (как они утверждают аналог нашего Александра двурого).
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Только вот ни одного обломка не смогли предъявить. А так конечно, перехватили. Сирийцы постоянно что-то перехватывают от Израиля, в основном, на букву "п".
29.12.2017 13:06
АК-59
А тут дежурная новость, потом перепахали авиацией район запуска РСЗО даишевцев.
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Только вот в Латакии и Идлибе даишевцев отродясь не было.
Да, а какие заголовки были всего три недели назад:
"Российский Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от террористов"
7 декабря 2017 г., 13:21, ИА "Амител"
Процитирию оттуда свой собственный комментарий:
7.12.2017 13:29
- гость -
<.>
А "Нусра", "Ахрар аш Шам", "Джейш аль Ислам" и прочая, и прочая (имя им легион) - теперь уже не террористы? Зачем же тогда ВКС РФ их бомбили два с лишним года подряд?