Портал Amic.ru подвел итоги конкурса "Пожелание в Новый год от Желтой Собаки".
С помощью генератора случайных чисел среди участников конкурса, дошедших до финала, мы определили шестерых победителей. Пятеро читателей нашего сайта получат бутылку шампанского и мандарины к новогоднему столу. А шестой победитель, выбранный также с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто прислал в редакцию собранную фразу-пожелание, к шампанскому и мандаринам получит еще и пригласительный билет на две персоны в кинотеатр "Мир".
Итак, нашими победителями стали:
Марина Плужникова (ее письмо получило номер 7, и именно это число выдал наш генератор случайных чисел),
Максим Кулинич (№ 10)
Иван Савицкий (№ 13)
Иван Мухин (№ 116)
Евгения Дикарева (№ 194)
И суперприз достался Анне Меркель (№207)
Поздравляем победителей и ждем их сегодня, 29 декабря, у нас в редакции до 18-00.
Всем победителям отправлены извещения 28 декабря. И сегодня уже трое счастливчиков успели прийти к нам в редакцию. Ждем остальных!
А всем читателям новогоднего настроения!
Комментарии
Что за калабок на еле?
Какая была фраза в итоге?
а был ли конкурс? а была ли фраза