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Проверку по факту умышленного причинения вреда здоровью женщины проводит полиция в Шебалинском районе Республики Алтай — потерпевшая получила травму из-за удара табуретом по голове.
Как сообщили в республиканском МВД, за помощью в районную больницу обратилась 39-летняя местная жительница. "При осмотре сельчанки врачи обнаружили резанную рану затылочной области головы. В ходе разбирательства пострадавшая пояснила, что травму получила в результате ссоры с родственницей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент установлено, что женщина пришла в гости к своей сестре. Во время совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. Во время выяснения отношений 35-летняя местная жительница ударила свою сестру табуретом по голове.
Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в совершенном деянии. По данному факту проводится проверка.
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